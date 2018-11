Steinbergkirche : Kevin Grein ist bester Azubi

Der Informationselektroniker Kevin Grein ist der Landesbeste in seinem Ausbildungsjahrgang und fährt deshalb zum Bundesleistungswettbewerb. Es ist bereits der vierter Bester Azubi für die Firma Sierck in Folge.

von shz.de

01. November 2018, 16:25 Uhr

Die Freude ist Jochen Sierck anzumerken. Der 34-jährige Meister der Informationstechnik kann auf einen weiteren Erfolg blicken: Nachdem sein Betrieb in Folge (2015, 2016 und 2017) bereits drei Bundessieger stellte, hat sein Auszubildender Kevin Grein nach dreieinhalbjähriger Ausbildung zum Informationselektroniker mit Fachrichtung Geräte und Systemtechnik seine Prüfung als Landesbester von rund 25 Azubis bestanden und wurde jetzt von der Handwerkskammer geehrt. Er arbeitet als einer von vier Gesellen in Siercks Betrieb. Klar für ihn und seinen Meister ist, dass er Mitte November am dreitägigen Bundesleistungswettbewerb in Oldenburg in Niedersachsen teilnehmen wird. Klar ist für ihn aber auch, dass er weiterhin bei Jürgen Sierck arbeiten wird, um weitere Erfahrungen zu sammeln.

Der 24-jährige Kevin Grein, in Glücksburg geboren, besuchte in Hessen eine Gesamtschule und kehrte nach verschiedenen Stationen in Deutschland hoch in den Norden zurück. Mit dem Realschulabschluss in der Tasche machte er sich auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Nach einem Langzeitpraktikum begann der junge Mann im September 2014 mit der Ausbildung in Nübelfeld und ist zufrieden mit seinem Abschneiden bei der Gesellenprüfung. Damit schreibt er die Ausbildungs-Erfolgsgeschichte des in Nübelfeld ansässigen Unternehmens „Sierck-Multimedia“ fort.

Natürlich weiß Jochen Sierck, dass die Erfolge nicht von ungefähr kommen. Als Mitglied im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer weiß er um die Notwendigkeit einer guten Ausbildung. Auf die lege er größten Wert.

Seinen Betrieb gibt es seit 1981, damals von Vater Claus als „Fernseh-Sierck“ gegründet. 2004 schlossen sich Claus und sein Sohn Jochen zusammen. Als der Vater ausschied, übernahm der Jochen Sierck die Firma und benannte sie in „Sierck-Multimedia“ um. Denn längst geht es in seinem Geschäft nicht allein um das Fernsehen, sondern um vieles mehr wie Computer, Netzwerke, Telekommunikation, Videoüberwachung und Alarmanlagen. Er und seine zehn insgesamt Mitarbeiter, zu denen auch Ehefrau Kerstin gehört, wissen das ganz genau und zu schätzen – insbesondere auch die derzeit vier Auszubildenden.