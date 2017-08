Schulwegsicherheit in Flensburg : Keine weiteren 30-Zonen vor Schulen

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

In der Stadt wird es trotz neuer rechtlicher Möglichkeiten keine zusätzlichen Tempo-30-Zonen geben, die die Wege vor Schulen, Kindergärten sowie Pflege- und Seniorenheimen absichern. Von der neuen rechtlichen Möglichkeit für die kommunalen Verkehrsbehörden, in eigener Verantwortung das Tempo auf bestimmten Straßen zu senken, werde die Stadt Flensburg keinen Gebrauch machen, sagt Rathaus-Sprecherin Asta Simon.

Seit Jahr und Tag seien die Straßen insbesondere vor Grundschulen mit Tempo-30-Limit abgesichert, sagt Simon. Autofahrer wissen aus Erfahrung, dass diese Strecken besondere Aufmerksamkeit bei den Geschwindigkeitskontrollen von Polizei und Ordnungsamt finden.

Zuletzt war die Geschwindigkeit für die Taruper Hauptstraße im Bereich der Grundschule Adelby auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt worden. Weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen im Stadtgebiet plane die Verwaltung nicht, sagt Asta Simon.

Wollte die Stadt bisher eine Tempo-30-Zone festlegen, hatte sie zunächst eine hohe Hürde zu überwinden: Sie musste gegenüber der Landesdienststelle belegen, dass es sich bei diesem Straßenabschnitt um einen Unfallschwerpunkt handelt, der entschärft werden sollte. Diese Hürde gibt es nicht mehr, die Straßenverkehrsaufsicht im Rathaus kann jetzt selbstständig entscheiden.

Nach dem neugefassten Paragraphen der Straßenverkehrsordnung gilt die Pflicht zum Nachweis eines Unfallschwerpunktes nicht mehr im Bereich von Kindergärten und -tagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen sowie Alten- und Pflegeheimen. „Diese bislang bestehende hohe Hürde für die Anordnung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen in der Nähe dieser Einrichtungen wurde somit abgesenkt.“

Pressesprecherin Asta Simon verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Verkehrssicherheit im Bereich von Schulen, Kindergärten und Heimen ständig die städtische Verkehrsaufsicht und die Verwaltung beschäftige. So werde immer wieder überprüft, ob Sicherungsmaßnahmen noch ausreichten. Beispiele: Reichen die Grünphasen an Ampeln noch aus, um die Schulwege zu sichern? Bieten die Mittelinseln noch genügend Platz, die insbesondere Schülern Sicherheit beim Überqueren von Straßen bieten sollen? Hat sich die Zahl der Autos an kritischen Stellen erhöht? Asta Simon: Hier greife die Stadt ein, um die Sicherheit auf dem optimalen Stand zu halten. Zur Schulwegsicherheit gehört für die Stadt auch, rechtzeitig vor der Einschulung für die einzelnen Grundschulen Info-Zettel zu verteilen, auf denen die sicheren Schulwege zu sehen sind. Anhand dieser Zettel könnten die Eltern dann mit ihren Kindern die Schulwege abgehen und die Benutzung der gesicherten Stellen im Straßennetz einüben.

Sicherheit soll nicht nur für die jüngsten Schüler gelten, sondern auch für die der weiterführenden Schulen, etwa an den Gymnasien. So gilt Tempo 30 vor dem Alten Gymnasium, an der Auguste-Viktoria-Schule und am Fördegymnasium. Ausnahme: die Goethe-Schule. Autofahrer, die die Bismarckstraße häufig befahren, pirschen sich mittags aus Erfahrung vorsichtig an die Schulausfahrt heran, weil die Schüler oft ohne große Vorsicht in Gruppen versuchen, auf dem Rad oder zu Fuß die andere Straßenseite zu erreichen.

Wäre dies noch ein Ansatz für die Stadt, die erneuerte Tempo-30-Regelung anzuwenden? Asta Simon sieht dafür keinen Anlass. Für Schüler zu Fuß gebe es in Höhe von Haus 2 der Goethe-Schule den Überweg mit Ampeln. Und für die Versuche, mit dem Fahrrad schnell die Bismarckstraße zu kreuzen, gelte: Hier handele es sich um größere Schüler, von denen man erwarten könne, dass sie die Straßenverkehrsregeln kennen und sie sich richtig im Straßenverkehr verhalten.





