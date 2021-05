Flensburg : Keine neuen Corona-Infektionen – Inzidenz sinkt unter 30

Flensburg verbucht einen weiteren Tag ohne Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt auf 28,8.

Flensburg | Am Montag hat es in Flensburg keine bekannten Neuinfektionen gegeben. Das teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Die Inzidenz sinkt auf 28,8. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 2235 Flensburger mit dem Corona-Virus infiziert. 39 sind mit oder an Covid verstorben, 2141 sind wieder genesen. Aktuell infiziert sind 55 Personen. Hinzu ...

