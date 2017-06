Flensburger SPD sagt nein: : Keine Chance für höhere Straßenbeiträge

Das war’s dann wohl mit der geplanten Erhöhung der Straßenbau-Beiträge. Auch wenn die neue Satzung politisch noch nicht entscheidend diskutiert worden ist, zeichnet sich jetzt schon eine fehlende Mehrheit in der Ratsversammlung ab. Nachdem sich die CDU zu Wochenbeginn bereits negativ geäußert hatte, lehnt es auch die SPD ab, den Bürger über die Satzung stärker als bisher zur Kasse zu bitten.

Wie berichtet, wollen Stadtkämmerer Henning Brüggemann und das Technische Betriebszentrum den Bürger dann stärker als bisher zur Kasse bitten, wenn die Straße vor seiner Haustür erneuert wird. So soll der Anteil des Bürgers an den Kosten von 75 auf 85 Prozent erhöht werden, wenn es sich um eine reine Anwohnerstraße handelt. Bei einer Durchgangsstraße ist der Satz deutlich niedriger.

„Der Verwaltungsvorstoß ist politisch tot, definitiv.“ So legte sich Helmut Trost, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, noch während der Sitzung des TBZ-Verwaltungsrates am Mittwoch fest.

„Nicht alle möglichen Einnahmeoptionen muss man ausnutzen, denn auch die Gesamtbelastung des Bürgers ist zu berücksichtigen“, so Trost. „Beim Vergleich mit anderen kreisfreien Städten kann man zwar feststellen, dass diese Städte bei dem für Flensburg geforderten 85 Prozent-Satz liegen, doch in diesen Städten gelten auch andere – niedrigere – Grundsteuersätze. Und wir müssen die Gesamtbelastung berücksichtigen. In unserer Stadt ist die Belastungsgrenze erreicht.“

In den letzten Jahren hat die Stadt die bestehende Satzung nicht angewandt. „Klassische Grundsanierungen“, für die man den Bürger zu Beiträgen heranziehen kann, habe es zuletzt 2010/2011 gegeben, so TBZ-Sprecher Ralf Leese. Doch dass die Stadt jetzt die Beiträge erhöhen will, ist natürlich kein Zufall. Im Straßenzustandskataster stehen eine ganze Reihe von Straßen mit schlechten bis katastrophalen Noten, und die will man sich in absehbarer Zeit vorknöpfen. Die ersten vier Straßen sind voraussichtlich der Kluesrieser Weg, Am Ostseebad, Adelbykamp und Neißestieg. Mit diesen Vorschlägen geht die Verwaltung im Juli in den Umwelt- und Planungsausschuss. Die Kosten liegen zwischen 140 000 (Neißestieg) und 670 000 Euro (Kluesrieser Weg).

Die SPD hat zudem angekündigt, „für mehr Gerechtigkeit zu sorgen“. Man werde beantragen, „dass es künftig eine Eckgrundstücksermäßigung gibt“, so Trost. „Hier gibt es viele Einzelfälle, in denen Eigentümer unvertretbar stark belastet wurden. Hier muss geholfen werden.“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 30.Jun.2017 | 06:47 Uhr