Steinbergkirche : Keine Chance für Entlastungsstrecke?

Künftiger Bauverkehr belastet die Siedlung Ostertoft, obwohl es eine Alternative gäbe. Der Landesbetrieb lehnt eine Zufahrt ins Neubaugebiet über einen Feldweg ab.

von vdl

05. Mai 2018, 12:30 Uhr

Steinbergkirche | Gleich mehrfach verwundert ist Heinz Dienst, der vor einem Jahr mit seiner Frau von Radolfzell am Bodensee nach Steinbergkirche umzog, darüber, was er hier im Umgang mit Behörden erlebt. Im Anschluss an das Neubaugebiet „Ostertoft I“, in dem das Ehepaar eine Doppelhaushälfte bewohnt, ist mit „Ostertoft II“ eine Erweiterung geplant. Dabei soll der gesamte Schwerlastverkehr durch die Straßen des ersten Abschnitts geführt werden, obwohl es in den Augen der Anwohner eine andere Möglichkeit gibt.

Dienst, der den Protest der Anlieger von „Ostertoft I“, darunter viele junge Familien, koordiniert, verweist auf eine enge, gerade einmal vier Meter breite Straße und fehlende Bürgersteige. Angesichts dieser Umstände hält er die mit dem Baustellenverkehr einhergehende Gefährdung der zahlreichen dort lebenden Kinder und älterer Leute, für nicht hinnehmbar. Deshalb hat er die Flensburger Niederlassung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr (LBV) bereits Ende vergangenen Jahres darauf aufmerksam gemacht, dass für die Erschließung von „Ostertoft II“ eine zeitlich befristete provisorische Zufahrt mit Anschluss an die Nordstraße (B 199) genutzt werden könnte. Ein Landwirt würde den etwa 300 Meter langen unbefestigten Feldweg entlang eines Knicks für diesen Zweck zur Verfügung stellen.

Der LBV ist laut E-Mail vom 2. Januar jedoch nicht bereit, auf diese Lösung einzugehen. Dann müsse dort, wo der provisorische Erschließungsweg auf die Nordstraße trifft, eine „Baustellenzufahrt“ mit Geschwindigkeitsbeschränkung eingerichtet werden. Das bedeute „stets eine zusätzliche Behinderung des durchgehenden Verkehrs“ und sei nur zulässig, wenn keine andere Möglichkeit gegeben ist. Das Baugebiet könne aber „innerhalb der Ortsdurchfahrt über die Landesstraße 248 und die Gemeindestraße Ostertoft erfolgen, auch wenn dies mit Erschwernissen für die dortigen Anlieger verbunden ist“, heißt es weiter. Das von Dienst angeführte Beispiel Langballig mit einer unmittelbar von der Nordstraße abzweigenden Baustellenzufahrt wurde wegen als nicht vergleichbar zurückgewiesen. Auf Nachfrage teilte der Flensburger LBV-Leiter Heiko Tessenow mit, dass sich „aktuell auch keine Änderungen in der Bewertung der Situation“ ergeben.

Das Argument, den Durchgangsverkehr auf der B 199 von Beeinträchtigungen freizuhalten, kann Dienst nicht verstehen. Die provisorische Zufahrt liege aus Richtung Flensburg nur 300 Meter vom Ortseingangsschild entfernt. Verkehrsteilnehmer wären ohnehin an die innerörtliche Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gebunden. Dieser Punkt würde also nur für die Dauer der Erschließungsarbeiten verschoben, und es ergebe sich eine nur unwesentliche Beeinträchtigung. Bürgermeister Gernot Müller teilt diese Sicht der Dinge und befürwortet das Provisorium. Dadurch würden Belastungen für die Anwohner im Ostertoft und Schäden an der dort gerade fertiggestellten Ringstraße vermieden. Der Erschließungsträger, die TEG Nord, hat nach Aussage von Geschäftsführer Frank Sass ebenfalls schriftlich angefragt und eine Ablehnung erhalten.

Die Reaktion vonseiten des LBV verwundert Dienst nicht nur in diesem Einzelfall. Er habe grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass amtliche Stellen sich hierzulande hinter Vorschriften verschanzten und „auf dem hohen Ross“ säßen. Als pensionierter Kriminalbeamter mit dem Behördenalltag vertraut, kenne er das aus Baden-Württemberg ganz anders. Dort verstehe sich die Verwaltung als Dienstleister und nutze vorhandene Ermessensspielräume flexibel zugunsten der Bürger aus, sagt er.