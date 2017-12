Esgrus : Kein Tempo 30 in Esgrusschauby

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Die Verkehrsbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg hat erneut den Antrag auf eine Tempo-30-Zone vor der Kindertagesstätte Esgrusschauby abgelehnt. Begründet wird das Nein mit dem zu geringen Verkehrsaufkommen auf einer Nebenstraße, die vom Ortsteil Wippendorf in Richtung Sterup verläuft. Bürgermeister Hermann Vollertsen zeigt für diese Ablehnung kein Verständnis, die Gemeindevertretung ebenfalls nicht.

Dass sich in Esgrusschauby, wo sich im ehemaligen Schulgebäude auch der Gemeinderaum befindet, eine erhebliche Gefahrenstelle befindet, weil Autofahrer mit Tempo 100 fahren dürfen, steht für die Mandatsträger außer Frage. Jüngstes Beispiel dafür: Einer am Straßenrand zur Warnung aufgestellten Holzfigur, die einen Jungen mit Tempo-30-Schild zeigt, ist jetzt von einem unbekannten Raser ein Arm abgerissen worden. Zum Glück habe es keinen Menschen erwischt, war anlässlich der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung aus dem Kreis der Zuhörer zu vernehmen. Für den Bürgermeister ist dieser Vorfall ein symbolischer Beweis dafür, dass das Tempolimit dringend erforderlich ist. Er betonte: „Wir werden die Figur ersetzen, und wir bleiben am Ball.“

Ein Problem gibt es mit der Löschwasserversorgung im Ortsteil Atzbüll. Eine neue Bestimmung verlangt, dass für Einrichtungen, wie den dortigen Montessori-Bauernhof, der Brandschutz mit mindestens 40 000 Liter Wasser innerhalb einer Entfernung von 75 Metern sichergestellt werden muss. Da diese Auflage derzeit nicht erfüllt wird, ist seitens der Kommune eine Übergangslösung ins Auge gefasst worden. Dabei wird noch entschieden, ob eine Verlängerung der Hydrantenleitung oder die Verwendung eines Tanks am sinnvollsten ist. Um eine umfassende und bezahlbare Lösung der Versorgung mit Löschwasser in allen Ortsteilen zu finden, wollen die Esgruser den Wasserbeschaffungsverband Mittelangeln und die Amtsfeuerwehr Geltinger Bucht kontaktieren. Vollertsen: „Wenn was passiert, geraten wir sonst in die Klemme.“

Erfreulich aus Sicht der Gemeindevertreter ist die leichte finanzielle Verbesserung im Etat 2017. Laut Nachtragshaushalt kann im Ergebnisplan das ursprünglich vermutete Jahresdefizit von 11 500 Euro nicht nur auf „Null“ reduziert werden, sondern es ergibt sich sogar ein Überschuss von 12 600 Euro. Auf der Einnahmenseite schlägt dabei ein Zuwachs der Gewerbesteuer auf fast 28 000 Euro zu Buche. Die Zweitwohnungssteuer bringt 9000 Euro in die Haushaltskasse.

Was die künftige Breitbandversorgung betrifft, haben sich die Mandatsträger bereits darauf verständigt, wo die vom Netzbetreiber gratis zur Verfügung gestellten drei Hotspots mit freiem WLan-Zugang ins Internet stationiert werden sollen: auf dem Sportzentrum von Bojum und bei den Feuerwehrhäusern in Wippendorf und Brunsholm. Für die Unterbringung der Einsatzkleidung der Feuerwehr wird ein der Gemeinde zur Verfügung gestellter Container seinen Standort in Brunsholm erhalten.

Beschlossen wurde einmütig, als Weihnachtshilfe 150 Euro an die Kirchengemeinde Esgrus zur Anschaffung eines Defibrillators zu überweisen. Für die Erneuerung der Küche im Gemeindehaus Esgrusschauby bewilligt die Kommune einen Zuschuss von 3500 Euro.

In der Einwohnerfragestunde wurde das Thema der befürchteten Endlagerung von Atommüll im Raum Sterup zur Sprache gebracht. Bürgermeister Vollertsen sagte dazu, vor dem Jahr 2031 sei diesbezüglich keine politische Entscheidung zu erwarten. Es sei logisch, dass auch Esgrus ein solches Endlager in Angeln ablehne. „Wir sind dafür, dass wir dagegen sind“, formulierte er mit leichtem Schmunzeln.