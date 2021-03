Flensburg : Kein Radweg auf dem Bahndamm am östlichen Hafenufer

Der betroffene Abschnitt unterliegt noch der Planungshoheit der Deutschen Bahn.

Flensburg | Die Idee war charmant, doch die Umsetzung scheitert an rechtlichen Hürden. CDU und Grüne hatten in den Planungsausschuss einen Antrag eingebracht, mit dem die Möglichkeit eines Radweges auf dem stillgelegten Bahndamm zwischen Kanalschuppen und Hafenspitze geprüft werden sollte. „Der Radweg am Hafendamm ist untermäßig und in einem ätzenden Zustand. ...

