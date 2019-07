Kein Erdgas in der Stadt des Klimapakts

Wer mit alternativem Antrieb unterwegs ist, muss bis nach Handewitt oder weiter fahren

von Gunnar Dommasch

30. Juli 2019, 17:16 Uhr

Flensburg | Wer Wert darauf legt, alternativ und umweltbewusst auf Rädern unterwegs zu sein, setzt auf E-Mobilität. Trotz eines deutlich höheren Anschaffungspreises für das Fahrzeug. Oder auf Erdgas – statt Benzin und Diesel. Es ist im Vergleich immer noch deutlich günstiger als die herkömmlichen Treibstoffe.

Das war auch schon vor zehn Jahren so. Autogas wäre auch eine Option, hat aber einen höheren CO2-Ausstoß als Erdgas.

2009 kauften sich Inge und Mike Persson also aus Überzeugung ein Auto mit Erdgasantrieb. Der Preis schien ihnen angemessen, und sie fuhren mit gutem Gewissen von ihrer Heimatinsel Sylt aufs Festland. Tanken war kein Problem. In Westerland gibt es eine Erdgas-Tankstelle des lokalen Energieversorgers EVS – geöffnet rund um die Uhr. „Noch wichtiger als der Preis war für uns die Tatsache, dass wir etwas für die Umwelt tun“, erklärt Inge Persson. „Wir wollten weniger Schadstoffe in die Luft blasen.“

Dann kam die Ernüchterung. Das Ehepaar zog nach Flensburg. Nach Tarup, um genau zu sein. Was an sich zu verkraften ist. Doch es gibt in dieser Stadt tatsächlich keine einzige Erdgas-Tankstelle.

„Erst in Handewitt haben wir eine gefunden, die keine Konkurrenz zu fürchten hat“, sagt Mike Persson. Was an sich kein Beinbruch sei. „Wir können es ja mit einem Einkaufsbummel verbinden.“

Leider komme es jedoch immer wieder vor, dass die Anlage wegen eines Defekts außer Betrieb ist. Dann muss mit Benzin gefahren werden – bis zu den nächsten Erdgas-Tankstellen in Schleswig, Niebüll, Husum oder Eckernförde. Bei bivalentem Antrieb lässt sich per Knopfdruck während der Fahrt von Erdgas- auf Benzinbetrieb wechseln.

Mit den gängigen Tankgrößen lassen sich bei reinem Erdgas-Antrieb je nach Fahrweise und Fahrzeugtyp problemlos 500 Kilometer absolvieren. Bei bivalentem Antrieb verdoppelt sich die Reichweite sogar.

Es gibt Stadtwerke, wie etwa auf Sylt, in Husum oder Elmshorn, die eine Erdgas-Tankstelle betreiben. In Flensburg winkt der Energieversorger ab. Aus gutem Grund. Der Betrieb ist teuer und mutmaßlich ein Zusatzgeschäft.

Hinzu kommt, dass fast 100 Prozent aller Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen sind. „Wir müssten also Extra-Leitungen legen, ein ganz neues Netz aufbauen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Peer Holdensen. Insofern habe man keine Ambitionen in der Angelegenheit.

Das Unternehmen setzt auf E-Mobilität. Zwei E-Tankstellen befinden sich auf dem Firmengelände an der Batteriestraße. Weitere Ladesäulen betreiben die Stadtwerke am ZOB an den Süderhofenden sowie an der Süderstraße 81a in Harrislee. An allen Tankstellen dürfen alle E-Mobil-Fahrer ihre Fahrzeuge kostenlos mit Ökostrom auftanken.

Zusätzlich übernehmen die Stadtwerke die technische Betreuung von drei Ladesäulen der Stadt Flensburg. Diese befinden sich am Nordergraben/Heiligengeistgang, an der Schützenkuhle/Neumarkt und an der Neuen Straße 6.

Inge und Mike Persson finden, „dass es an der Zeit ist, eine Erdgasanlage in Flensburg ins Leben zu rufen. Ansonsten gibt eine Stadt dieser Größenordnung ein trauriges Bild ab“.