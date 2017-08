Altglas in Flensburg : Kein Container: Wohin mit dem Leergut?

vergrößern 1 von 3 Foto: Dommasch 1 von 3

Die Zahl ist nach Angaben des Technischen Betriebszentrums (TBZ) seit Jahren konstant: An 70 Standorten, verteilt auf das ganze Stadtgebiet, werden die Flensburger ihr Altglas los. 1768,83 Tonnen kommen auf diese Weise zusammen. Damit gehen 89 Prozent – entsprechend einer bundesweiten Recyclingquote von 89 Prozent – der gesamten Altglasmenge – in die Wiederverwertung. Während man Restmüll, Papier und Bioabfälle in der heimischen Tonne entsorgt, muss man für das Glas stets ein paar Schritte gehen, um es zu entsorgen.

Genau 1236 Schritte sind es neuerdings für Renate Birkholz, Bewohnerin eines Reihenhauses in zweiter Reihe an der Straße Adelbylund. Seit Jahren trägt sie ihre leeren Flaschen und Gläser regelmäßig zu den beiden Altglas-Containern – Weißglas und Buntglas – auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes um die Ecke. Doch da ist er schon vor geraumer Zeit entfernt worden, vermutlich wegen Anwohner-Beschwerden. Anfangs wanderte er nur ein paar Meter weiter zum Penny-Markt, doch da ist er mittlerweile auch verschwunden. Viele Bürger zeigten sich jedoch als äußerst standorttreu und stellten ihr Leergut einfach da ab, wo ihr gewohnter Container stand. Der war jedoch weg und wird wohl auch nicht wiederkommen.

Denn anders als bei Papier, Restmüll und Biomüll ist die Stadt bei Altglas nur sehr bedingt zuständig. Die Entsorgung und das Recycling werden grundsätzlich vom Dualen System Deutschland (DSD) organisiert. DSD schreibt die Leistungen für die einzelnen Kommunen aus. In Flensburg ist der Auftrag noch bis 31. Dezember 2018 an den Umwelt-Dienstleister Karl Meyer aus Wischhafen vergeben, dem die Container gehören. Mit der Leerung hat Karl Meyer wiederum den Subunternehmer Ketelsen aus Leck beauftragt. Das Altglas aus Flensburg werde zum Umschlagplatz in Leck gebracht, sagt Karl Meyers Pressesprecher Lars Koch; von dort gehe es weiter an die Verwertungsunternehmen, zum Beispiel in Hamburg oder Wahlstedt. Das TBZ ist lediglich zuständig für die Festlegung und gegebenenfalls die Herrichtung der Standplätze sowie die Reinigung um die Container herum im Rahmen der Straßenreinigung.

Derzeit gibt es 70 Standplätze, sagt Geoffrey Warlies, beim TBZ für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Die Anzahl der Standplätze ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Wenn Container abgebaut werden müssen, bemühen wir uns darum, einen Ersatzstandort zu finden. Auch im Bezug auf den Penny-Markt Adelbylund sind wir hier bereits auf der Suche.“

Das TBZ ist dabei jedoch auf den guten Willen der privaten Grundstücksbesitzer angewiesen und kann die Standorte nicht willkürlich bestimmen. Das geht nur, wenn die Container im öffentlichen Raum stehen, zum Beispiel auf Parkstreifen in Wohngebieten.

Renate Birkholz, die ihr Altglas stets zu Fuß wegbringt, hat versucht, im Rathaus den nächst gelegenen Container-Standort zu erfahren. Man empfahl ihr Richard-Wagner-Straße, Norderlück und Thomas-Finke-Straße. „Ich weiß gar nicht, wo die Thomas-Finke-Straße ist“, war Birkholz ratlos. (Auf dem Campus, Anmerkung der Redaktion). Dann machte sie sich selbst auf die Suche und wurde an der Schulze-Delitzsch-Straße in der Nähe der alten Löhmann-Schule fündig. Die pensionierte Pädagogin machte sich die Mühe – oder den Spaß – und zählte die Schritte dorthin: „Es waren 1236.“

von Joachim Pohl

erstellt am 18.Aug.2017 | 06:42 Uhr