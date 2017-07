Kommentar : KBA in der Kritik: Zeit zum Aufräumen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Flensburg | Noch hält das Warten auf Konsequenzen an. Doch die Luft wird dünner. Sowohl für Alexander Dobrindt (CSU) wie auch für Ekhard Zinke. Der eine ist Chef des Bundesverkehrsministeriums, der andere steht an der Spitze des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). In der Aufarbeitung des Diesel-Skandals stehen beide Häuser in der Kritik. Völlig zurecht. Sie haben beide viel dafür getan. Das neue Kapitel: Das KBA soll schon seit einem Jahr von Abgastricks bei Porsche gewusst und Untersuchungsberichte geschönt haben. Auf Betreiben der Autoindustrie. Die Meldung passt ins Bild der Kungelei zwischen Ministerium, oberster Bundesbehörde und Industrie.

Schon die von Dobrindt eingesetzte Untersuchungskommission nach Bekanntwerden des VW-Skandals war ein Witz. Vier Mitglieder aus dem Verkehrsministerium, zwei aus dem KBA und mit Professor Georg Wachtmeister von der TU München ein Wissenschaftler, dem eine Nähe zur Autoindustrie nachgesagt wird. Vertrauen gewinnt der Bürger so nicht. Das ist so, als wären Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach die Chef-Aufklärer für die dubiosen Zahlungen rund um die Fußball-WM 2006.

Mittlerweile ist das Image des KBA unterirdisch. Für den Großteil der Mitarbeiter ist das bitter, denn von den rund 1000 Mitarbeitern ist nur ein kleiner Teil tatsächlich mit der Prüfung befasst. Verantwortlich ist die Führung. In der freien Wirtschaft wäre ein Verantwortlicher nicht zu halten gewesen. Es gibt zwei Szenarien: Entweder wusste der Chef tatsächlich nicht, was in der Autobranche, die seine Leute prüfen, passiert. Oder er hat seinen Mitarbeitern nahe gelegt, großzügig über die Schummelei hinwegzuschauen. Beides wäre nicht hinnehmbar – und Berichte zu schönen schon mal gar nicht.

Das gilt für Dobrindt wie für Zinke. Die Position des Verkehrsminister wird vermutlich nach der Bundestagswahl neu besetzt. Auch ein anderer Stuhl könnte bald frei werden.



von Stefan Beuke

erstellt am 31.Jul.2017 | 19:30 Uhr