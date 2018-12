Deutsches Haus in Flensburg : Karten für die „Nacht der Musicals“ gewinnen

An einem einzigen Abend erleben die Besucher eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte.

von shz.de

03. Dezember 2018, 16:39 Uhr

Flensburg | Tanz der Vampire, Frozen, Rocky und König der Löwen – bei der „Nacht der Musicals“ am 28. Februar um 20 Uhr im Deutschen Haus werden in einer über zweistündigen Show die größten Highlights und bekanntesten Hits der Musical-Topseller präsentiert. An einem einzigen Abend erleben die Besucher eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte. Wir verlosen für die „Nacht der Musicals“ 5x2 Tickets. Bis zum 6. Dezember haben Sie unter der Telefonnummer 01378/008809 die Möglichkeit, zu gewinnen. Wer kein Glück hat, bekommt Eintrittskarten unter anderen in den sh:z-Kundencentern.