Szene Flensburg : Karibische Nacht im Flensborghus

Dänemark feiert das 100-jährige Jubiläum des Verkaufs der Westindischen Inseln an die USA mit einer karibischen Nacht – mit Vorträgen, mit Rum und viel heißer karibischer Musik am Freitag, 7. Juli, im Flensborghus in der Norderstraße.

Zur Einstimmung gibt’s Rum und kluge Worte. Um 18.30 stehen im kleinen Saal eine Verköstigung von Johannsen-Rum und ein Vortrag auf dem Programm, um 19.30 Uhr folgt noch ein halbstündiger Vortrag zum Thema Westindien und Flensburg mit Mogens Rostgaard Nissen (auf Dänisch); eine Anmeldung für beide Veranstaltungen ist unter Telefon 0461-14408125 erforderlich.

Um 20.30 Uhr beginnt auf dem Parkplatz open air der musikalische Teil mit Eliel Lazo & The Cuban Funk Machine. Auf seiner neuen Platte alliiert sich Lazo mit dem amerikanischen Saxofonisten Bob Mintzer, der zeigt, wie er mit Leuten wie dem Bassisten Jaco Pastorius seinen Ruf erschaffen hat. Doch besonders mit seinen aktuellen Mitspielern wie dem Bassisten Yasser Pino, Raciel Jiminez, dem Schlagzeugfreund aus Kuba mit fester Adresse in Oslo, sowie den Gitarristen Mikkel Nordsø und Per Gade zeigt Eliel, dass er endgültig seinem Dasein als Begleitmusiker für Nordsø, The Savage Rose, Hanne Boel und andere entwachsen ist und das Prädikat „God’s Hands“ ehrlich erworben hat: im Jazz-Café nahe der Malecón-Straße in Havanna, wo Lazos Ausbildung mit den Besten der Branche als Lehrer stattfand. Die „machine“ liefert absolute funky Musik mit einer Menge spannender Ecken und Kanten, verspricht der veranstaltende Sydslesvigsk Forening. „Es ist ein Vergnügen, Lazo als den Virtuosen zu erleben, der er ist.“

erstellt am 29.Jun.2017 | 12:29 Uhr