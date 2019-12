20. VR-Bank-Silversterlauf : Karen Paysen und Pascal Dethlefs gewinnen in Oeversee souverän

Knapp 650 Aktive nutzten am Sonntag die Chance, sich auf sportliche Art und Weise von 2019 zu verabschieden.

29. Dezember 2019, 18:08 Uhr

Oeversee | Beim 20. VR-Bank-Silversterlauf in Oeversee nutzten schon zwei Tage vor dem Jahresende knapp 650 Aktive die Chance, sich auf sportliche Art und Weise von 2019 zu verabschieden. Im Hauptrennen über 11,3 Kilometer zwischen Oeversee, Frörup und dem Tarper Gehölz bestimmten Karen Paysen und Pascal Dethlefs das Tempo an der Spitze und liefen zu souveränen Siegen.

Ohne Vorjahressiegerin Victoria Best (Flensburg), die nur die kürzere Strecke lief, und Natalie Jachmann (Glücksburg), die nach einer Fußoperation noch pausiert, fehlte Karen Paysen die Konkurrenz, die ihr den Sieg hätte streitig machen können. Die 46-Jährige vom TSV Langenhorn bestätigte auf der anspruchsvollen Strecke ihre starke Form des Herbstes und gewann in 42:53 Minuten klar vor der Dänin Anne-Mette Grevsen-Thomsen (46:04), der Kielerin Trixi Trapp (46:39) und Anne Becker (48:37) vom SV Enge-Sande.

Pascal Dethlefs ohne Konkurrenz

Noch deutlicher war die Entscheidung bei den Männern. Das forsche Anfangstempo von Pascal Dethlefs konnte kein Konkurrent mitgehen. „Ich bin schnell los und habe unterwegs weiter gedrückt. Im Wald war es dieses Mal zum Glück nicht so matschig wie in den Vorjahren“, erklärte der 36-jährige vom TSV Glücksburg 09, der im Vorjahr noch überraschend von Debesom Tesfamariam bezwungen worden war.

In 35:26 Minuten gelang dem mehrfachen Landesmeister sogar ein neuer Streckenrekord beim Silvesterlauf. „Jetzt bin ich gespannt, was in Drelsdorf auf einer flachen Strecke drin ist“, blickte Dethlefs schon auf die am Sonntag beginnende Winterlaufserie in Nordfriesland. Sören Ohm (Jevenstedt/41:04) und Oke Hansen (VR-Bank Nord/ 41:33) komplettierten das Podium, das der Flensburger Jens Popke (42:28) als Vierter knapp verpasste.

Die Reihe der souveränen Sieger ergänzte Kemer Jehad von der LG Flensburg auf der 5,2-km-Distanz. Der 22-jährige Adventlauf-Sieger gewann in 16:38 Minuten vor Marcel Iborg (SV Enge-Sande/17:56) und Tim Sommer (STV Sörup/18:11). In der Frauenkonkurrenz über 5,2 km lieferten sich die drei schnellsten Damen einen heißen Kampf.

Auf der langen Zielgeraden im Stapelholmer Weg hatte Katrin Hammon den längsten Atem. Die 40-jährige gewann ihr letztes Rennen im Dress des STV Sörup in 21:13 Minuten vor Nathalie Fritzke-Clausen (21:19) und Kirsten Sellmer (21:28), beide von der LG Flensburg).

Das war ein schöner Dreikampf und ich bin glücklich, das letzte Rennen für den STV gewonnen zu haben. Jetzt freue ich mich auf 2020. Katrin Hammon, die künftig für den Borener SV antreten wird

Beim Einsteiger-Lauf über 2,2 km rannten die schnellsten Talente alle binnen weniger Sekunden über die Ziellinie. Die 15-jährige Lia Amelie Sievers (Bredsteder TSV) behielt in 7:53 Minuten die Nase knapp vor der 9-jährigen Rebecca Bayerl (DJK Teutonia Waltrop), die in 7:59 Minuten die Kinderwertung gewann. Linus Lützow (VfL Bokel) war in 7:52 Minuten nur einen Hauch schneller als Kindersieger Paul Stuhm (LG Flensburg/7:54).