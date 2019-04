Tarp : Kanthölzer auf der Fahrbahn

Mehrere Kanthölzer lagen auf und an der L15 in Tarp. Mindestens ein Fahrzeug wurde beschädigt.

von shz

11. April 2019, 09:11 Uhr

Tarp | Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr fuhr der Fahrer eines VW-Sharans auf der L15 von der Industriestraße in Richtung Tarper Kreisel. Ein unmittelbar vor ihm fahrender weißer Wagen fuhr über ein Kantholz, das hochschleudert, gegen den Sharan krachte und den Wagen beschädigte. Weitere Verkehrsteilnehmer meldeten sich bei der Polizei, die an der Straße weitere Kanthölzer entdeckt hatten. Die Polizei in Tarp vermutet, dass die Kanthölzer nicht richtig gesichert waren und von der Ladefläche eines Transportes gefallen sein dürften. Der mögliche Verursacher sowie weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04638/89410 zu melden.

