Hasselberg : Kampf gegen Asbest und Ratten

Die ausgebrannte Ruine der ehemaligen Bahnhofsgaststätte in Hasselberg ärgert Nachbarn und Bürgermeister seit vier Jahren.

27. März 2018, 14:26 Uhr

Es ist fast vier Jahre her, dass die ehemalige und schon lange leerstehende Bahnhofsgaststätte im Hasselberger Ortsteil Schwackendorf abgebrannt ist. Das war Brandstiftung, heißt es im Dorf, Beweise dafür aber gibt es nicht. Das Feuer selbst ist inzwischen schon fast vergessen – dafür ist aber der Ärger über die verbliebene Ruine stetig gewachsen. „Die Nachbarn drängen mich ständig, etwas zu unternehmen. Und das kann ich auch gut verstehen“, sagt Bürgermeister Hans-Heinrich Franke, „da gibt es asbestverseuchte Materialien, und da laufen inzwischen die Ratten. Aber ich bin inzwischen mit meinem Latein am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter.“

Das Problem ist kompliziert: Das 2000 Quadratmeter große Grundstück hört einen Frau aus Eckernförde, die sich seit dem Brand nicht mehr gekümmert hat. Einzig einen Zaun hat sie auf Anordnung der Kreisverwaltung ziehen lassen. „Aber das ist es nicht, was wir wollen. Wir wollen, dass geräumt wird, dass Müll, Gift und Ratten verschwinden.“ Eine Handhabe meinte er im vergangenen Jahr zu haben, weil Grundsteuern und Abwassergebühren nicht gezahlt worden waren. Die Gemeinde erwirkten einen Termin für eine Zwangsversteigerung – zu der es letztlich aber nicht kam. „Die Eigentümerin hat kurz vorher gezahlt. Die Versteigerung wurde deshalb abgesetzt.“

Völlig unverständlich ist für Bürgermeister Franke die Rolle des Kreises Schleswig-Flensburg. „Es ist wohl so, dass für die Trümmer die Abfallbehörde und für ein teilweise noch stehendes Nebengebäude die Bauaufsicht zuständig ist. Und irgendwie kommen die nicht zusammen. Es ist traurig, dass der Kreis nicht in der Lage ist, diese ungenehmigte, wilde Mülldeponie beseitigen zu lassen.“

Im Behördenjargon ist in diesem Fall immer wieder von einer Brandruine die Rede. „Das hört sich an wie ein Gebäude, dass vielleicht sogar noch zu retten ist“, sagt Franke. Er selbst kündigte an, das Grundstück, offiziell zu einer ungenehmigten Schutthalde erklären zu wollen.

Was sich damit ändert kann der Bürgermeister allerdings selbst nicht so genau sagen. „Für die Anwohner ist das Ganze eine Katastrophe, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft – was bleibt mir denn anderes übrig, als ein wenig zu provozieren, um Aufmerksamkeit zu erregen. Damit sich überhaupt noch irgend etwas bewegt.“

Er selbst kann den Schaden für die Gemeinde nur so gering wie möglich halten. Zuletzt hat er den örtlichen Klärwerker abgewiesen, die Abwasser-Leitung des Deponie-Grundstücks zu schließen. Damit soll verhindert werden, dass umweltbelastende Stoffe in die Hasselberger Kläranlage gelangen können.

In der Kreisverwaltung ist der Fall hinlänglich bekannt – und wird in der Tat von zwei unterschiedlichen Abteilungen bearbeitet. „Die Abfallbehörde versucht seit 2015, die Entsorgung voranzutreiben“, erklärte Martina Stekkelies, Pressesprecherin des Kreises. Der Erfolg der Bemühungen ist allerdings sehr überschaubar – und Stekkelies machte den Nachbarn der „ungenehmigten Schutthalde“ und ihrem ratlosen Bürgermeister auch keine Hoffnung auf baldige Besserung: „Einen Termin für die Räumung des Grundstücks kann ich nicht nennen.“