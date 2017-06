Flensburger Brass & Marching-Band : Käpt’n Kümo: Party in Gelb-Schwarz

vergrößern 1 von 2 Foto: sven Geissler 1 von 2

Sie bringen den Samba sogar ins Rathaus – da musste Oberbürgermeisterin Simone Lange sich nicht überreden lassen, die Schirmherrschaft zu übernehmen: 25 Jahre Käpt’n Kümo’s Marching Band ist Anlass genug für Schleswig-Holsteins einzige erhaltene Brass & Marching-Band, mit einer Jubiläumsparade am 1. Juli und anschließender Party durch die Innenstadt zu ziehen.

„Wir werden 25, und man sieht es uns nicht an“, witzelte Samba-Vorturner Richard Wester (61) gestern bei der Programmvorstellung im Rathaus. Neben der „Extended Version“ der Kümo-Band mit mindestens 35 Spielern kündigte er zur Unterstützung etwa das Feuerwehr-Orchester aus Broager, die Gruppe Dancing on Tour, Hamburger Stelzenläufer, Peter Rad auf seinem historischen Hochrad sowie die Flensburger Band Policia do Samba in Bestbesetzung mit 25 Leuten an.

Fünf- bis zehnmal pro Jahr kommt das urige Straßenblasorchester zusammen. Rainer Prüß (70) am Sousaphon erinnert an Auftritte in Stockholm oder Berlin, Einladungen nach Norwegen oder Auftritte als Vorgruppe für „irgendwelche berühmten Sisters“.

Als Vorgruppe von Borussia Dortmund sind die Geld-Schwarzen allerdings noch nie aufgetreten – obwohl Richard Wester von einer Einladung zu berichten wusste. Prüß erzählte über die Anfänge im Ostfriesennerz an der Außenförde, als er unterm Südwester im Friesennerz vor sich hin geschwitzt habe – gemeinsam mit Pete Sage oder „Maggi“ Marquardsen.

Käpt’n Kümo’s Marching Band ist aber gar keine Band, eher ein musikalischer Gemischtwarenladen als Non-Profit-Organisation – gegossen in die Form eines eingetragenen Vereins mit 50 Mitgliedern; „Wir sind eigentlich eine Gruppe von Musiklehrern mit ihren Schülern, für die es die erste Gelegenheit des öffentlichen Auftritts ist“, erklärte Wester.

Manchmal werde die Band auch politisch. Doch ob man auf Einladung von Politik, Gewerkschaften oder auf einer Anti-Atom-Demo aufspiele, entscheiden im Telefonkontakt die Abteilungsleiter der verschiedenen Instrumente – und wenn es ganz sensibel wird, die Vollversammlung.

Käpt’n Kümo’s Marching Band Jubiläumsparade

Am Sonnabend, 1. Juli, startet die Jubiläumsparade von Käpt’n Kümo’s Marching Band. Los geht es um 15 Uhr vor der Phänomenta am Nordertor. Die Paradenstrecke führt über Norderstraße, Nordermarkt, Große Straße und Holm zum Südermarkt, wo ab 16.30 Uhr Party und Session (open end) stattfinden.

von Carlo Jolly

erstellt am 22.Jun.2017 | 00:05 Uhr