Enteignung in Tarup : K 8: WiF versucht Notbremsung im Rat

Nach rechtlicher Prüfung der WiF-Fraktion sind die laufenden Bauarbeiten nicht durch die geltende Gesetzeslage gedeckt.

von ho

19. April 2018, 11:13 Uhr

Die WiF will die Bauarbeiten am letzten Teilstück der Taruper Umgehungsstraße im Rat noch stoppen. In einer Beschlussvorlage für die Sitzung am 26. April beantragt die Fraktion die Einstellung der Bauarbeiten und die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für den 4. Abschnitt. Nach rechtlicher Prüfung der WiF-Fraktion sind die laufenden Bauarbeiten nicht durch die geltende Gesetzeslage gedeckt und daher einzustellen.

Mehr zum Thema Flensburg : Streit um Enteignung von Bauer Knop: Die K8 nimmt Gestalt an

Zur Begründung zieht die Wählergemeinschaft das Straßen- und Wegegesetz heran, das beim Bau oder der Änderung von Kreis- und Gemeindestraßen unter bestimmten Bedingungen ein Planfeststellungsverfahren vorschreibe, wenn ein Enteignungsverfahren notwendig ist (StrWG § 40, Abs.2). Die WiF hatte Oberbürgermeisterin Simone Lange auf die fehlende Gesetzesbindung hingewiesen. Lange habe in einem Schreiben aber keinen Anlass für eine Einstellung der Baumaßnahme gesehen und die Notwendigkeit einer Planfeststellung verneint.

Im Gegensatz zum jetzt gewählten Verwaltungsverfahren auf der Grundlage eine B-Plans in städtischer Regie wäre im Planfeststellungsverfahren eine übergeordnete Behörde zuständig, die eine viel weiter reichende Beteiligung von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange koordiniert.

Wegen der Umfänglichkeit dieses Verfahrens ist es nahezu ausgeschlossen, dass die K 8 dann noch pünktlich fertig gestellt werden würde – darin liegt die Sprengkraft dieses Antrags.