Flensburg : Justus Klebe will SPD-Fraktionsvorsitzender werden

Der 22-Jährige will im Februar 2021 seinen Parteifreund Helmut Trost beerben. Dieser warnt vor öffentlichen Personaldebatten.

von Julian Heldt

11. September 2020, 17:13 Uhr

Flensburg | Seit zweieinhalb Jahren ist Justus Klebe Vorsitzender der Flensburger SPD. Nun will der 22-Jährige den nächsten Schritt machen und Chef der Ratsfraktion werden. „Ich habe mich entschieden, zu kandidieren und kann sagen, dass ich positive Rückmeldungen bekommen habe. Dies stimmt mich positiv“, erklärt der Lehramtsstudent, der seit einigen Monaten Ratsherr ist.

Im Februar 2021 steht bei der SPD-Fraktion die turnusgemäße Halbzeitklausur an. Der gesamte Fraktionsvorstand wird dann wieder gewählt. Klebe wirft für den Vorsitz nun seinen Hut in den Ring. „Alle Ortsverbände und der Kreisvorstand unterstützen mich“, sagt er. Der SPD-Parteichef betont jedoch, dass seine Kandidatur bisher nur eine Bewerbung sei und in der achtköpfigen SPD-Fraktion noch diskutiert werden müsse. „Wir sind in einem guten Austausch.“ Jeder spreche für sich.

„Es passt in das Bild von einigen anderen Fraktionen“, sieht Klebe jedoch den richtigen Zeitpunkt für eine Verjüngung. Grüne (Clemens Schmidt und Katja Claussen) und FDP (Christoph Anastasiadis) haben seit Kurzem ebenfalls Fraktionsvorsitzende, die noch unter bzw. Anfang 30 sind. Klebe würde bei einer erfolgreichen Kandidatur seinen Parteifreund Helmut Trost ablösen, der seit 2008 die SPD in der Ratsversammlung anführt.

Der 22-Jährige sieht seine Partei als „Flensburg-Partei“, die sich vor Ort für die Belange der Einwohner einsetzt.

Wir kümmern uns darum, dass alle Menschen in dieser Stadt ein gutes Umfeld finden. Justus Klebe

Hierzu gehörten viele Facetten, von einem guten Arbeitsplatz über bezahlbaren Wohnraum bis hin zu einem sanierten Stadion und vielseitigen Kulturangeboten. „Zu einer Demokratie gehört auch Streit. Es geht darum, in den kommenden Jahren zu zeigen, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen liegen. Nur dann kann die Wahlbeteiligung eine gute Entwicklung nehmen“, plädiert Klebe für eine deutlich sichtbare Vielfalt im Rat.

Die Politik müsse sich selbstbewusst einmischen, wenn es nötig sei und dürfe „den schwarzen Peter“ nicht an die Verwaltung weiterschieben. Klebe will nach seinem Studium „auf jeden Fall als Lehrer arbeiten“. Von einem direkten Übergang in die Landes- oder Bundespolitik hält er nach eigenen Angaben nichts. Er wolle vor Ort Verantwortung übernehmen und mit der SPD bei der Kommunalwahl 2023 stärkste Kraft werden.

Warnung von Helmut Trost

„Die internen Personalentscheidungen sollten wir nicht über die Zeitung diskutieren – erst recht nicht ein halbes Jahr im Voraus. Die inhaltliche Ausrichtung steht im Übrigen immer an erster Stelle – das ist wichtiger als die persönliche Ambitionen Einzelner“, betont derweil der amtierende SPD-Fraktionschef Helmut Trost. Er sei stolz darauf, dass die Fraktion inzwischen mit drei Jusos (Lisa Vogel, Henning Evers und Justus Klebe) besetzt sei. Sie müssten bereit sein, Führungsaufgaben zu übernehmen und sich dafür zu qualifizieren. „Vor den nächsten Kommunalwahlen stehen noch Bundes-, Landtags- und Oberbürgermeisterwahlen an. Der Bundestagswahlkampf beginnt für die SPD spätestens mit unserer Nominierung am 14. November und muss erfolgreich geführt werden. Alles, was dieses Ziel gefährdet, sollten wir als SPD vermeiden. Denn nur wenn wir die aktuellen Aufgaben gemeinsam lösen, werden wir die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern“, so Trost.