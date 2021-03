Verwaltung : Justin Nowaczyk ist erster Jugendpressesprecher der Stadt Flensburg

Als Jugendpressesprecher bereitet er Informationen so auf, dass Kinder und Jugendliche diese auch verstehen.

Flensburg | Am Dienstag wurde im Hauptausschuss der neue und erste Jugendpressesprecher der Stadt Flensburg vorgestellt. Mit dem 16-jährigen Justin Nowaczyk bekommt nicht nur Flensburg seinen ersten Jugendpressesprecher, er ist sogar der erste Jugendpressesprecher, den es in Deutschland überhaupt gibt. Was sind seine Aufgaben: Nowaczyk soll für und über die St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.