Schutzengel Flensburg : Junge Familien und die Opa-Generation

vergrößern 1 von 2 Foto: marcus dewanger 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 22.Sep.2017 | 13:01 Uhr

Unmittelbar nach der Bundestagswahl greift der Flensburger Verein Schutzengel mit einer Podiumsdiskussion ein brisantes Thema auf: „Junge Familien und Generationengerechtigkeit“ heißt der Titel der zum Mitdiskutieren angelegten interaktiven Veranstaltung am Dienstag ab 18 Uhr im Culturgut Weiche. „Wir haben seit dem vergangenen Jahr die Erfahrung gesammelt, dass es im Zusammenleben der Generationen Veränderungen gibt“, sagt Volker Syring vom Schutzengel. Der Abend in Weiche solle dazu dienen, den Dialog zu ermöglichen. „Jeder, der kommt, kann auch mitmache“, verspricht er.

Veränderungen gebe es nämlich in der jüngeren wie in der älteren Generation: Die häufig doppelt im Erwerbsleben eingespannte jüngere Generation sei immer stärker darauf angewiesen, dass ältere Menschen sie unterstützten, was zum Beispiel unter dem Titel „Leih-Oma“ kursiere. Auf der anderen Seite sei aber auch die ältere Generation mit Veränderungen in der eigenen Altersgruppe konfrontiert: Zum Beispiel müssten sie vielfach selbst länger arbeiten, womit die Kinderbetreuung oder andere Unterstützung für junge Eltern schwieriger werde. Andererseits hätten wissenschaftliche Studien gezeigt: „Soziales Engagement und die Pflege von Beziehungen hält gesund“, sagt Syring. „Deshalb möchten wir die ältere Generation neugierig machen auf Kinder.“

Auf dem Podium diskutieren Oberbürgermeisterin Simone Lange, Madlen Kikill (Mutter und Pädagogin) Margarete Stachera (Seniorenbeirat) Ute Morgenroth (Café 50 plus) und Christiane Dethleffsen vom Schutzengel. Am Ende sollten die Ergebnisse gesammelt und Institutionen wie dem Seniorenbeirat zur Verfügung gestellt werden.



>Eintritt frei: Einlass ab 18 Uhr, Diskussion ab 19 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten beim Verein Schutzengel (Lerchenstraße 4-6), Telefon 0461 / 9402859 oder per Mail buero@schutzengel-flensburg.de