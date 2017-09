Flensburg : Jüdische Gemeinde: Neujahrsfest im Spätsommer

vergrößern 1 von 2 Foto: bph 1 von 2

Für religiös und traditionell lebende Juden hat das neue Jahr schon begonnen: Über drei Tage erstreckten sich in dieser spätsommerlichen Woche die Feierlichkeiten in der jüdischen Gemeinde in Flensburg an Rosch ha-Schana 5778. Der hebräische Name bedeutet Kopf oder Haupt des Jahres. Nach rabbinischer Überlieferung wurde im Jahre 3761 vor der christlichen Zeitrechnung die Welt erschaffen.

Die Vorstandsvorsitzende Elena Sokolovsky wünschte zum Auftakt der Festlichkeit im großen Saal des jüdischen Gemeindezentrums in der Toosbüystraße allen Mitgliedern und Besuchern ein „süßes und erfolgreiches neues Jahr“. Sie sprach die Hoffnung aus, dass im neuen Jahr alle Vorhaben der Gemeinde in Erfüllung gehen mögen. Besonders herzlich begrüßte sie zwei Gäste aus Israel, die eigens anlässlich des Neujahrsfestes nach Flensburg angereist waren: Barak Drori und seine Frau Tamar. Dem 29 Jahre alten Barak Drori aus Jerusalem fiel die – wie er sagte – ehrenvolle Aufgabe zu, den Abendgottesdienst als Vorbeter zu leiten. Es ist schon zur schönen Tradition geworden, dass die Festteilnehmer musikalisch auf den Abend eingestimmt werden. Diesen Part übernahm diesmal der Pianist Sergej Leipson, der Kompositionen unter anderem von Frédéric Chopin und Franz Schubert darbot.

Die Gebete während des Gottesdienstes wurden in hebräischer Sprache gesprochen. Sie galten der Ehre Gottes und der Ermahnung des Menschen, ein gottgefälliges Leben zu führen. An Rosch ha-Schana soll der Mensch Rechenschaft ablegen über sein Tun und Handeln und sich seiner moralischen Pflichten vergewissern.

Das gemeinsame Festmahl wurde traditionell durch das Brechen des Brotes durch den Vorbeter eröffnet. Alle Speisen waren von den Helferinnen der Gemeinde zubereitet worden. Barak Drori erklärte die Symbolik der gereichten Früchte und Speisen. Zum Abschluss der eher besinnlichen Feier wünschte man sich, verbunden mit einem festen Handschlag, „Schana tova u'metuka!“, ein gutes und süßes Jahr!