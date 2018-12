Arbeitsmarkt an der Förde : Jobcenter Flensburg schmiedet Teilhabepakt

Mit einem neuen Projekt sollen mehr Menschen in Arbeit gebracht werden.

Flensburg | Es soll ein Pakt werden – zwischen Jobcenter, Jobsuchenden und Arbeitgebern; ein Pakt für mehr Teilhabe. Schmieden will ihn Claudia Remark, Chefin des Flensburger Jobcenters. „Dahinter steht die Idee, Menschen, die schon sehr viele Jahre Leistungsbezieher sind, wieder näher an den Arbeitsmarkt heranzuführen“, erklärt sie.

Ein neues Gesetz der Bundesregierung gibt ihr dafür die Mittel an die Hand. Und die haben es in sich. Bis zu fünf Jahre sollen Arbeitgebern Lohnkostenzuschüsse gezahlt werden – in den ersten beiden Jahren sogar in Höhe von 100 Prozent. „Wir wollen das aktiv nutzen“, sagt Remark über das neue Instrument. Sie seien auf der Suche nach Arbeitgebern, die sich darauf einlassen. Nach den ersten zwei Jahren schmelzen die Lohnkostenzuschüsse immer weiter ab. Ein Coaching-System wird begleitend eingesetzt. „Wir werden gleich im neuen Jahr starten, dass wir unsere Kunden dafür begeistern", so Remark weiter.

Viel soziale Arbeit verlangt

„Es muss einem Arbeitgeber auch klar sein, dass da viel soziale Arbeit mit verbunden ist“, sagt Heidi Mewes, die beim Jobcenter vor allem für Flüchtlingsfragen zuständig ist. 60 bis 80 Arbeitskräfte sollen mit Hilfe dieses Instrumentes einen neuen Job erhalten.

Das ist ein Quantensprung bei der Finanzausstattung. Claudia Remark, Jobcenter Flensburg

Während es sich vorrangig an jene richtet, die schon seit vielen Jahren SGB-II-Leistungen, umgangssprachlich also Hartz IV, beziehen, dürfte es auch für viele andere Kunden beim Jobcenter Flensburg im kommenden Jahr einen Qualifizierungsschub geben. Zwischen 500.000 und 600.000 Euro hat das Jobcenter Flensburg in diesem Jahr für die Qualifizierung Betroffener ausgegeben. Im nächsten Jahr soll es den Plänen nach aber mindestens eine Million Euro sein. Möglich wird dies, weil dem Jobcenter im kommenden Jahr rund drei Millionen Euro mehr an Mitteln für „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ bereitgestellt werden. „Das ist ein Quantensprung bei der Finanzausstattung“, sagt Remark. „Damit verbindet der Bund aber auch Erwartungen“, gibt die Jobcenter-Chefin zu bedenken.

Bewerbung zur Teilnahme an Modellprojekt

Und für das Flensburger Jobcenter könnte es mit Beginn des neuen Jahres sogar noch zusätzliches Geld geben. Gemeinsam mit dem Kreisen Schleswig-Flensburg sowie Nordfriesland bewirbt sich das Jobcenter Flensburg nämlich derzeit um die Teilnahme an einem Modellprojekt beim Bund. Dabei sollen „neue innovative Ansätze“ ausprobiert werden, wie Geschäftsführerin Claudia Remark sagt. Eine Entscheidung, ob die Fördestadt hier zum Zuge kommt und sich bald über zusätzliche Fördermillionen freuen kann, soll Endes des 1. Quartals 2019 fallen.

Die Bilanz für 2018 fällt indes positiv aus. Es wurden mit rund 2505 gut 270 Menschen mehr in sozialversicherungspflichtige Jobs gebracht als noch im Vorjahr. Ein Großteil der Steigerung ergibt sich durch den Erfolg bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt, ihre Zahl stieg von 216 auf 444. Das entspricht einem Plus von mehr als 105 Prozent.