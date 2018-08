Kultur in Flensburg : Jedermann in St. Marien

Aufwendiges Theaterprojekt der Niederdeutschen Bühne feiert heute Premiere

von shz.de

12. Mai 2018, 07:28 Uhr

Mit einer großen und aufwendigen Produktion geht die Niederdeutsche Bühne heute an den Start. Im ungewöhnlichen Ambiente der Marienkirche am Nordermarkt erlebt das Publikum die Premiere des „Flensborger Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal in der plattdeutschen Spielfassung von Frank Grupe. „Ich freue mich über die Offenheit der Kirchengemeinde, dass wir hier spielen dürfen“, betont Regisseur Elmar Thalmann. Das Theaterstück mit seinem Ursprung im mittelalterlich religiösen Mysterienspiel vom Ende des 15. Jahrhunderts kennzeichne den Übergang zum modernen Drama. Auch wenn der Stoff um die Endlichkeit des Lebens im christlichen Kulturkreis wurzelt: „Der Inhalt des Stückes ist religionsübergreifend“, erklärt Thalmann. Die Themen der Sinngebung des Lebens und der Bewältigung des Todes seien Grundfragen des Menschenlebens, um die keiner herumkomme. „Darauf will der Jedermann eine Antwort finden“. Allegorische Figuren wie der Glaube, die Werke, der Tod, der Teufel treffen auf menschliche. Hauptmotive seien die Freundschaftsprobe vor dem Tod und die Frage nach der Rechenschaft für das eigene Leben: „Diese Themen sind immer aktuell“.

In Deutschland wie in Europa gehöre der Jedermann zu den meist ge-spielten Freilichtspielen. „Es ist eine wunderbare Herausforderung, in dieser Größe in absolut neuem Umfeld solch eine Produktion zu gestalten“, sagt Thalmann.

Mit dem besonderen Spielort, über 20 Darstellern in vielen Rollen, zusätzlichen Statisten, einer Raumgestaltung über Lichtprojektionen (Lichtdesign Katrin Bethge), weit über 70 Kostümen (Barbara Büsch) wird „De Flensborger Jedermann“ ein herausragendes Theaterereignis. Für gute Sicht und Akustik ist die Zuschauerzahl pro Aufführung auf 300 begrenzt.