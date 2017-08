Jardelund : Jardelund setzt auf Kooperation

vergrößern 1 von 1 Foto: rfr 1 von 1

Jardelund | Rücken die Gemeinden im Kirchspiel Medelby enger zusammen? Zwar gab es auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Jardelund noch keine entsprechenden Beschlüsse, aber weitere Signale. „Wir Bürgermeister haben beraten, ob wir unter den Gemeinden enger zusammen arbeiten können“, informierte Bürgermeisterin Gudrun Lemke. Eine vorgesehene Beschlussfassung zur Bildung eines Kooperationsraumes im Kirchspiel Medelby wurde jedoch zunächst ausgesetzt, da alle Gemeindevertreter der sechs Kirchspielgemeinden auf einer gemeinsamen Veranstaltung am 18. September Gelegenheit erhalten sollen, sich über gemeinsame Ziele zu informieren und darüber zu diskutieren.

Ebenfalls ohne Beschluss blieb die Thematik „Wohnraumentwicklung im Kirchspiel Medelby“. Bürgermeisterin Lemke hätte gern grundsätzlich entschieden, wie „man der Gemeinde Medelby bei der Ausweisung von Wohnbauflächen helfen könne“, möglicherweise durch Übertragung entsprechender Wohnbaukontingente. Allerdings fehlen hierzu grundsätzliche Äußerungen der Landesplanung nach Bildung der neuen Landesregierung. Einig war man sich in der Auffassung, dass es im Kirchspiel eine gemeinsame Wohnraumentwicklung geben müsse.

Geradezu abendfüllend war das Thema Kindertagesstätte in Medelby, deren Träger das Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis ist. In der jüngeren Vergangenheit war es zu einer zweiwöchigen Schließung einer Gruppe in der Kita gekommen, weil der Träger seiner vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommen konnte, personelle Ausfälle durch seinen Vertretungspool auszugleichen.

„Die Situation zeigt, dass beim Kita-Werk zu wenig Personal im Umlauf ist“, sagte Lemke. Damit dies zukünftig nicht noch einmal geschehen kann, wurde beraten, ob für die Kita Medelby eine feste Vertretungskraft mit 30 Wochenstunden eingestellt werden soll. Wird sie nicht als Vertretung benötigt, könnte sie zur Entlastung beitragen und käme allen Kindern zugute. Dies wäre als freiwillige Leistung der Gemeinden zu sehen, die 37 400 Euro pro Jahr kosten würde. Viele Gemeindevertreter taten sich sehr schwer mit dieser Lösung, weil man damit das Kita-Werk seiner vertraglichen Verpflichtung in diesem Punkt praktisch entbindet. Schließlich entschloss man sich mit Mehrheitsbeschluss zu dieser Lösung mit der Maßgabe, das Kita-Werk solle bis zum 30. November einen Haushalt für 2018 mit entsprechender Personalplanung vorlegen.

Ginge es nach einer Idee der Bürgermeister im Kirchspiel, dann würden solche Diskussionen zukünftig auf anderer Ebene geführt werden. Es lag ein Antrag vor, die Aufgaben des Kita-Wesens grundsätzlich auf den Schulverband Medelby zu übertragen. Hintergrund ist das zukünftige Bildungshaus in Medelby, das Schule und Kindergarten unter einem Dach vereinen soll. Eine Aufgabenübertragung hätte den Vorteil, dass man eigene Ideen besser umsetzen könne, so Lemke. Diesem Vorschlag mochten die Gemeindevertreter nicht folgen, da er nicht ausreichend skizziert sei und es keine Beschlussvorlage mit den erforderlichen Hintergrundinformationen gebe. Grundsätzlich stehe man aber einer zukunftsweisenden Entwicklung des Kita-Wesens im Kirchspiel positiv gegenüber, hieß es.

Positiv verlief die Sitzung für den TTC Jardelund, dem Tischtennis-Verein der Gemeinde. Er ist seit 53 Jahren in der Gemeinde verankert und nutzt die Dorfhalle als Spiel- und Trainingsort. Die wenigen Mitgliedsbeiträge reichen gerade, die Abgaben an übergeordnete Verbände und die Hallennutzungsgebühr an die Gemeinde aufzubringen. Nun beantragte der Vorsitzende Werner Koch den Erlass dieser Gebühr. „Der Verein ist für das Dorf auch eine Art Kulturgeschichte, die wir uns erhalten wollen“, führte Bürgermeisterin Lemke aus. Hinzu käme, dass dank ehrenamtlichen Engagements wieder zehn Jugendspieler zu den 46 Mitgliedern zählen. Angesichts dieser Entwicklung fiel es den Gemeindevertretern leicht, dem Verein die Hallennutzungsgebühr zu erlassen.

In einem weiteren Punkt wurde Collin Vorpahl von Bürgermeisterin Lemke zum stellvertretenden Wehrführer der Feuerwehr Jardelund/Böxlund ernannt. Es ist seine zweite Amtszeit. Die Vertretung stimmte noch der Anschaffung eines Defibrillators durch die Feuerwehr zu. Sein Aufstellungsort wird ortsüblich bekannt gemacht.