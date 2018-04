Oeversee : Jäger ziehen Bilanz: Weniger Füchse aber Zuwachs bei den Rehen

Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest bereitet den Jägern große Sorge.

von

04. April 2018, 13:00 Uhr

Große Sorge bereitet den Jägern die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Diese wurde deutlich auf der Versammlung des Hegerings X, zu der mehr als die Hälfte der rund 100 Jäger aus den Revieren zwischen Oeversee, Großsolt, Sieverstedt und Tarp in den Bilschau-Krug gekommen waren. Die für Wild- und Hausschweine tödliche Seuche breitet sich von Osten her aus und ist in Polen und Tschechien angekommen. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich. Die Behörden bereiten Gegenmaßnahmen vor, in die die Jägerschaft einbezogen wird.

Als auffällig bezeichnete Hegeringleiter und stellvertretender Kreisjägermeister Friedhard Rickertsen den Rückgang der Füchse. Mögliche Ursachen seien die Verdrängung durch den Marderhund und Verluste durch die lokal auftretende Staupe. Beim Rehwild sei ein ordentlicher Zuwachs festzustellen.

Kassenwart Jan Holm hatte die undankbare Aufgabe, die letzte Beitragserhöhung des Landesjagdverbandes durchzusetzen. Vom Gros der Jägerschaft wird diese bittere Pille geschluckt, auch deshalb, weil der Hegering-Vorstand die Möglichkeit von Ermäßigungen für Familien und Jäger in Ausbildung forciert hatte.

Bei der Gehörnschau erhielt Klaus Richelsen aus Bistoft die Goldmedaille für den stärksten Bock, Silber ging an Jan Holm aus Tarp und Bronze an Henning Reimer aus Großsolt.

Für 60 Jahre im Landesjagdverband wurde Iwer Biehl aus Frörup geehrt, für 50 Jahre erhielten Klaus Karstens aus Keelbek und Hartmut Knutzen aus Munkwollstrup eine Urkunde, für 40 Jahre Reimer Friedrichsen, Peter Jensen und Karl Georg Hasenpusch. Zum Kassenprüfer gewählt wurde Sören Deerberg Stenderup und zur Presse- und Jugendwartin Natalie Schlesiger aus Estrup.

Durch die Änderung des Waffengesetzes sind Waffenschränke mit Sicherheitsstufe B durch solche mit mindestens Widerstandsgrad 0 zu ersetzen. Den Jägern entstehen dadurch hohe Kosten. Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme sei zweifelhaft, da kein wesentlicher Sicherheitsgewinn damit verbunden sei, sagte Hegeringsleiter Rickertsen.