Schafflund : Jäger verzichten auf Papier

Der Hegering VII verschickt Einladungen künftig per E-Mail. Mitglieder äußern Unmut über Beitragserhöhung des Landesverbandes.

von Tina Ludwig

25. April 2018, 12:00 Uhr

Schafflund | Künftig wird es Einladungen nur noch per E-Mail geben, Ausnahmen in schriftlicher Form gelten nur für die, die keine E-Mail-Adresse besitzen. Das beschlossen die Mitglieder des Hegerings VII auf ihrer Versammlung. Diese Satzungsänderung soll die Verwaltung vereinfachen und Kosten sparen.

Hegeringleiter Bernd Carstensen aus Nordhackstedt blickte in seinem Bericht auf ein unruhiges Jahr zurück: Die Beitragserhöhung des Landesjagdverbandes (LJV) um 22 Euro, ohne dass zuvor Einblick in den Geschäftsbericht gewährt worden wäre, hätte zu Protest und in Einzelfällen zu Kündigungen geführt. „Sicher war das ein großer Sprung, andererseits hatten wir zehn Jahre keine Erhöhung. Inzwischen liegt der Bericht vor. Für Unruhe habe auch das Thema Afrikanische Schweinepest (ASP) gesorgt. Dazu äußerte sich auch Hans-Wilhelm Schlüter: „ASP – ich mag es nicht mehr hören. Von der politischen Seite herrscht ein enormer Druck und Aktionismus. Und die Dänen bauen einen Zaun, das bringt gar nichts.“

Doch Carstensen konnte in seinem Jahresbericht auch viel Positives vermelden. Der bunte jagdliche Nachmittag im Juli im Freizeitpark Wallsbüll mit Angeboten für die ganze Familie sei ein voller Erfolg gewesen, ebenso das Hegeringfest. Am Blühstreifen-Programm des Ministeriums habe sich das Revier Ellund bereits beteiligt, Nordhackstedt hat für viele kleine Stellen einen Antrag gestellt.

Schießwart Daniel Parzentny berichtete über den erfolgreichen dritten Platz des Hegerings VII bei der Kreismeisterschaft und ehrte die Sieger im internen Hegeringschießen. Tim Liesch konnte gleich drei Preise einheimsen: bester Junior, bester Taubenschütze und bester Schütze gesamt.

Bei den Wahlen wurde Joachim Abildgaard als Beisitzer neu gewählt, Bernd Carstensen (Hegeringleiter), Thomas Liesch (Protokollführer) und Daniel Parzentny (Schießwart) wurden wiedergewählt. Der bisher vakante Posten des Hundewarts konnte mit Anne Marie Abildgaard neu besetzt werden.

Der stellvertretende Kreisjägerschaftsvorsitzende Friedhardt Rickertsen nahm die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor: Nis Peter Grevsen (60 Jahre), Hans-Jürgen Arp, langjähriger Landesförster im Wallsbüller Forst (60 Jahre), Egon Berg, langjähriger Hundewart (60 Jahre), Hans Albert Jacobs (50 Jahre), Bernd Carstensen, Hegeringleiter seit 1999 (40 Jahre), Michael Dubbert-Schulz (25 Jahre). Gerhard Bolz (50 Jahre) und Rolf Tews (40 Jahre) waren nicht persönlich anwesend. Zum Schluss erläuterte Julia Thiele vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in einem Kurzreferat, wie die Jäger vorgehen müssen, wenn sie einen Wolfsriss vermuten.