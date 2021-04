Flensburg : Investor Gerd Theilen sieht Hotelprojekt am Rathaus als gescheitert

Der Unternehmer reagiert auf die Entscheidung der Politik fassungslos: „So geht man nicht mit Investoren um.“

Flensburg | Gerd Theilen ist fassungslos. Am Dienstagmittag greift der Investor von Mallorca aus zum Telefon. Mit Bürgermeister Henning Brüggemann will Theilen über das Hotel am Rathaus sprechen. Weiterlesen: Touristen- statt Tagungshotel am Rathaus: Investor Gerd Theilen hat neue Pläne Der Unternehmer („Alter Meierhof“) hat seine Pläne für ein Tagungshotel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.