Campus Flensburg : Intuition: Wenn Bauch und Kopf getrennte Wege gehen

von Holger Ohlsen

erstellt am 16.Nov.2017 | 08:00 Uhr

In unserer umfassend vermessenen Welt ist sie ein unterschätztes Kraftzentrum, ein extrem wirksamer Multiplikator dessen, was der Mensch im Unbewussten weiß: die Intuition. Dieser Befähigung hat das Katharinen Hospiz am Park am Freitag, 24. und Sonnabend 25. November im Audimax der Europa-Universität aus Anlass der 12. schleswig-holsteinischen Hospiz- und Palliativtage einen Kongress gewidmet. Thema: „Wenn Kopf und Bauch getrennte Wege gehen“.

Für Pflege und Medizin ist sie als kreative Fähigkeit unentbehrlich. Der modernen Medizin steht eine Unmenge objektiv erhobener Messdaten zur Verfügung, sagt Dr. Hermann Ewald, Ärztlicher Leiter des Hospizes bei der Präsentation des Programms gestern. Aber die bloße Betrachtung von Daten und Bildern könne oft erst durch die intuitive Wahrnehmung fassbar gemacht werden. Und ihre Bedeutung wächst rasant in Situationen, in denen Faktenkenntnis den geringsten Teil menschlicher Interaktion ausmacht – in der pflegenden Arbeit mit sterbenden Menschen. Dann wird dieser kreative Hebel, der situativ und schnell aus dem Faktenwissen schöpft, es mit Geist, mit Kultur und Empathie verbindet, zum großen Pfund, sagt Claudia Ohlsen, Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle Hospiz- uind Palliativarbeit Schleswig-Holstein.

Das gilt nicht nur in der Medizin. Auch in der Wirtschaft. Hans-August Dethleffsen, erfolgreicher Unternehmer und Vorsitzender des Hospiz-Fördervereins, kann das aus Erfahrung bestätigen. „Bei unseren Entscheidungen kommen 20 Prozent aus dem Kopf und 80 Prozent aus dem Bauch.“

Dass Intuition kein Zauberwerk ist, will der Kongress unter anderem zeigen. Sie lässt sich stärken, schärfen, gezielt einsetzen, so Ewald. Das macht sie für das Arbeitsgebiet der Palliativarbeit so wichtig, sagt die Hospizleiterin Claudia Toporski. Gut 200 Teilnehmer – Ärzte, Pflegende, Angehörige überwiegend aus dem norddeutschen Raum - haben bereits zugesagt. „Aber wir haben noch Kapazitäten“, so Toporski. Sie und ihr kaufmännischer Kollege Thomas Schwedhelm hoffen auf weitere Teilnehmer – auch außerhalb der Palliativmedizin. Denn der Kongress hat dieses Segment nur am ersten Tag im engeren Fokus. Im Audimax geht es in Workshops am Vormittag in der Tat um die fachliche Dimension, aber schon ab dem Nachmittag öffnet sich der Horizont zu Beiträgen von allgemeiner Relevanz. „Inwieweit ist Intuition erklärbar“; „Wahrnehmung als Grundlage von Intuition“ oder – angesichts der Diskussion um Künstliche Intelligenz ganz aktuell – Fragestellungen wie: „Ist Intuition programmierbar?“ und „Intuitive Entscheidungen von Menschen oder Maschinen unter ethischen Gesichtspunkten.“ Abschluss ist ein Gespräch mit Praktikern aus anderen Berufsfeldern: U.a. mit dem Künstler Rups Leiß, Dierk Schmäschke (Geschäftsführer SG Flensburg-Handewitt), Heiko Mielke (Clowns ohne Grenzen) und Thomas Menke, Vorstandsvorsitzender Nospa). Die Moderation übernimmt der ehemalige Chefredakteur des shz, Stefan Richter.





Das komplette Programm und Anmeldemöglichkeit im Internet unter www.katharinen-hospiz.de/startseite