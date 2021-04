Corona-konformes Sportangebot : In Medelby soll ein Trimm-dich-Pfad entstehen

Joggen, Gymnastik und Krafttraining an der frischen Luft sollen damit angeregt werden. Einziges Manko: Die Finanzierung.

Medelby | Als das Ehepaar Anette und Manfred Achilles Anfang des Jahres durch den Medelbyer Wald gegenüber der dänischen Schule spazieren geht, entsteht die Idee: Ein Trimm-Dich-Pfad in Medelby. „In meiner Kindheit sind wir mit den Eltern immer zum Trimm-Dich-Pfad in den Lindewitter Forst gefahren“, erinnert sich Manfred Achilles. Weiterlesen: Neuer Trail in...

