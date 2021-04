Ono Deli und Smokin Lighthouse : In Glücksburg gibt es jetzt einen Grillfleischautomaten

Ute und Hans-Nicolai Brinck bieten in dem Kühlschrank-Automaten Würstchen, Steaks, Saucen und vieles mehr an.

Glücksburg | Wer spontan Lust zu grillen hat, aber beim Einkauf mal wieder Fleisch und Grillkohle vergessen hat, wird jetzt in Glücksburg fündig. Imbiss-Betreiber Hans-Nicolai Brinck hat an seiner Bude „Ono Deli und Smokin‘ Lighthouse“ in der Sandwigstraße 1c gerade „den ersten Grillfleischautomaten der Region“ aufgestellt, wie er sagt. Weiterlesen: Ono Deli: N...

