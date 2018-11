Im Sparclub halten alle zusammen

Der Club „Holt tosamen“ aus Hasselberg zeichnet Mitglieder für langjährige Treue aus. Die Kassenwartin ist bereits seit 40 Jahren im Amt.

von

26. November 2018, 16:37 Uhr

Stattliche 47 224 Euro sammelten die 120 Mitglieder des Schwackendorfer Sparclubs „Holt tosamen“ in diesem Jahr. Und der Name „Holt tosamen“ beschreibt genau das, was der Club seinen Mitgliedern bedeutet, denn er besteht bereits seit 1955. Deshalb konnten auf der Jahresversammlung auch einige Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt werden: Seit beachtlichen 55 Jahren stecken Erika Danger, Marie-Luise und Hermann Endling, Kläre und Jens-Asmus Tüxen sowie Hannelore Frank regelmäßig ihr Geld in den Sparschrank in der Bäckerei Ohm in Schwackendorf. Seit 40 Jahren dabei ist auch Susanne Danger, seit 35 Jahren Heinz Bonsen sowie seit 30 Jahren Claus-Julius Greggersen.

Die, die anwesend waren, durften sich über Geschenke freuen. Extra-Anerkennungen gab es von der Vorsitzenden für Marie-Luise Endling, die seit 40 Jahren die Kasse des Clubs verwaltet und als solche wiedergewählt wurde. Sie nahm das Amt an und erklärte: „Aber nur noch einmal.“ Wiedergewählt als Kassiererin wurde auch Regine Isbrecht. In ihrem Amt als zweite Vorsitzende bestätigten die Mitglieder Elisabeth Frahm, die diese Funktion bereits seit 25 Jahren innehat.

Der Club spielt eine wichtige Rolle – geht es doch zum einen um Geld, vor allem aber um den Zusammenhalt als Dorfgemeinschaft. Dabei sind es keineswegs nur die Alteingesessenen, die dazugehören, sondern zunehmend auch Neubürger, für die der Club eine gute Möglichkeit bietet, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Auch Vorsitzende Bettina Greggersen, die den Club seit einem Jahr leitet, ist eine „Zugereiste“. Sie stammt aus Neumünster. Für sie war es selbstverständlich, 2012 Mitglied im Sparclub zu werden, so wie ihr Ehemann Thorsten als Einheimischer.

Und weil Gemeinschaft und Geselligkeit im Sparclub „Holt tosamen“ groß geschrieben werden, gab es nach Erledigung der Regularien auch ein gemeinsames Essen. Danach war „Verspielen“ angesagt.