Lindewitt : Im Nachbardorf zu Hause

Lindewitt | Gleich hinter dem Ortsschild von „Lüngerau“, einem Ortsteil von Lindewitt, liegt das Haus von Inge und Erwin Petersen, die Familie ihres Sohnes bewohnt die zweite Haushälfte. Seit 45 Jahren wohnen sie dort, sind Mitglied in der Feuerwehr Lindewitt-Lüngerau; Inge war 1974 sogar Gründungsmitglied der ersten reinen Frauengruppe einer Feuerwehr in Schleswig-Holstein. Echte Lüngerauer sollte man meinen, und so fühlen und leben sie auch.

Von dem Haus der Petersens bis nach Großenwiehe sind es zwei Kilometer, wie auf der Rückseite des Lüngerauer Ortsschildes zu lesen ist. Ins dortige Dörpshuus müssen sie zum Wählen gehen, denn auch wenn das Ortsschild „Lüngerau“ etwas anders vermuten lässt – tatsächlich sind die Petersens Bürger von Großenwiehe. Ihr Haus ist das letzte der Gemarkung Großenwiehe und gehört deshalb zu dieser Gemeinde. Das Ortsschild hat nur verkehrstechnische Bedeutung, da dort eine geschlossene Bebauung beginnt. Die Gemeindegrenze bildet die Au „Wiehebek“ und die verläuft erst einige Meter dahinter.

Für die Petersens indes spielt die Gemeindezugehörigkeit keine Rolle. „Nur, wenn sie mich in Lüngerau ärgern wollen, sage ich, dass ich im großen Großenwiehe wohne“, erzählt Erwin Petersen verschmitzt.

Das Haus der Petersens ist dank des Ortsschildes leicht zu finden. Das kann Sylvia Schmidt von ihrem Wohnort nicht behaupten. Seit drei Jahren lebt sie mit ihrer Familie und einigen Pflegekindern auf dem „Ziegenhof“ in Kleinwiehe. „In der ersten Zeit haben wir uns gewundert, dass unser Besuch aus dem Süden mit dem Navi nicht zu uns fand“, berichtet sie. Gänzlich durcheinander wird man dann noch von Google gebracht. Bei dem Kartendienst wird der Hof der Gemeinde Nordhackstadt zugeschlagen, die tatsächlich erst ein paar Meter weiter beginnt.

In solchen Fällen ist das beste GPS machtlos, denn: Der „Ziegenhof“ hat als postalische Adresse „Am schwarzen Berg“, Kleinwiehe. Doch der Beginn der Straße mit diesem Namen liegt mehr als 100 Meter entfernt und führt außerdem in die andere Richtung. Das Haus kann unter seiner postalischen Adresse also gar nicht gefunden werden, es sei denn, man läuft 100 Meter durch Wiesen und Felder. Der Hof selbst liegt an der Straße „Meynfeld-Süd“. Die Grenze zwischen Meyn und Kleinwiehe verläuft allerdings im Straßengraben vor dem Haus. Es liegt damit auf dem Gebiet der Gemarkung Kleinwiehe, die zur Gemeinde Lindewitt gehört, aber an einer Straße der Gemeinde Meyn.

Das Wirrwarr hat historische Gründe: In den 1950er Jahren baute der Landwirt Karl Riedel aus Meyn im Rahmen des „Programms Nord“ dort eine Aussiedlung. Um deutlich zu machen, dass es sich um Kleinwieher Bürger handelt und natürlich auch, um entsprechende Schlüsselzuweisungen des Landes zu erhalten, wurde eine Kleinwieher Adresse vergeben.

In solchen Fällen versagen vielfach selbst moderne Navigationssysteme. Dann sind die alten Orientierungshilfen gefragt. In diesem Fall weist ein Zusatz am Straßenschild den Suchenden den Weg zum Haus „Am Schwarzen Berg 3“.