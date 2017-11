St. Franziskus-Hospital Flensburg : Im Alter wieder auf die Beine kommen

vergrößern 1 von 2 Foto: St. Franziskus-Hospital 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 01.Nov.2017 | 11:59 Uhr

Im Alter können die Folgen eines vermeintlich kleinen Vorfalls wie eines Sturzes das Leben der Betroffenen stark einschränken. Oft kann die Behandlung in einer Geriatrischen Tagesklinik helfen. Im St. Franziskus-Hospital hat man das Angebot verbessert.

In einer Geriatrischen Tagesklinik steht die Frührehabilitation älterer Menschen im Mittelpunkt, die eine Einschränkung in ihrer alltäglichen Lebensführung erlebt haben. Dies können die Folgen eines Schlaganfalls oder einer Operation sein. „Dann kommen wir ins Spiel. Wir setzen hier alles daran, eine weitgehend selbstständige Lebensführung gemeinsam mit unseren Patienten wiederzuerlangen“, erläutert Geriatrie-Chefarzt Dr. Klaus Weil und fügt hinzu: „Dies ist ein sogenanntes teilstationäres Angebot. Tagesklinik bedeutet kurz gesagt Krankenhaus ohne Bett.“ Die Patienten befinden sich über mehrere Wochen tagsüber in der Klinik und erhalten dort die medizinische, pflegerische und therapeutische Versorgung – übernachten aber zuhause. Dies ist ein sinnvolles Angebot für ältere Patienten, die noch nicht oder nicht mehr vollstationär behandelt werden müssen, für die jedoch eine ambulante Behandlung nicht ausreicht.

Die Patienten der Tagesklinik werden wie bisher morgens vom Malteser Hilfsdienst abgeholt. Nun allerdings gestaffelt, sodass Patienten aus dem weiteren Umkreis später abgeholt werden. „Bisher war ein sehr frühes Aufstehen notwendig, um zu uns kommen zu können“, räumt Weil ein.

Kernelement der Behandlung in einer Geriatrischen Tagesklinik sind die therapeutischen Übungseinheiten. Dafür wurde ein neuer Geräteraum in der Tagesklinik eingerichtet. „Zuvor mussten die Patienten durch das halbe Franziskus laufen, um die Trainingsgeräte zu erreichen. Diese Zeit und Energie können wir nun für wichtigere Elemente der Behandlung nutzen“, so der Chefarzt. Zudem gibt es einen neuen Ruhebereich mit komfortableren Ruhesesseln.





Das St. Franziskus-Hospital bietet einen Informationsabend „Nach Krankheit wieder auf die Beine kommen“ rund um die Möglichkeiten einer Geriatrischen Tagesklinik an. Alle Interessierten sind am 1. November um 18 Uhr zu einem Vortrag und der Besichtigung der Tagesklinik eingeladen.