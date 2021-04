Grundhof : Illegale Abfall-Ablagerung: Polizei sucht Zeugen

Schutt, alte Ölfilter und ein Weihnachtsbaumständer: In Grundhof hat jemand seinen Müll einfach an den Wegrand gekippt.

19. April 2021, 11:53 Uhr

Grundhof | Im Zeitraum vom 1. bis 12. April wurde in der Straße Hökeberg in Grundhof illegal Abfall entsorgt. Die Polizeistation Husby hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Abfall handelt es sich um ein Sand-Erde-Gemisch, in dem sich weiterer Schutt befand. Darunter unter anderem Dachpfannen, Steine (Baumaterial), lackierte Holzteile, Plastikreste und auch Grünabfälle.

Offensichtlich wurde vor der Entsorgung des Abfalls versucht, diesen zu verbrennen. Ein entsprechender Ascheanteil sowie Brandspuren an den Gegenständen waren erkennbar.

Unter dem Schutt befanden sich weitere Gegenstände aus Metall. Dabei handelte es sich um einen größeren ausgebrannten Ölfilter eines Motors, einen kleinerern ausgebrannter Ölfilter, eine bis auf die Metallteile verbrannte Deckenlampe und einen Weihnachtsbaumständer sowie weitere Metallstücke.

Die Ermittler der Polizeistation bitten Zeugen dieser illegalen Abfallentsorgung sowie Hinweisgeber zu dem Eigentümer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04634/9397980 oder per E-Mail unter Husby.PSt@polizei.landsh.de.