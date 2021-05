Flensburg : Hyundai vor der Auguste-Viktoria-Schule erheblich beschädigt

Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Flensburg | An diesem Montag, wurde im Kanonenberg auf dem Parkplatz der Auguste-Viktoria-Schule in Flensburg ein grauer Hyundai IX20 erheblich beschädigt. Ein unbekannten Täter hat drei Reifen zerstochen und den Lack rundherum zerkratzt. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mindestens 1500 Euro. Die Tat ereignete sich in den Vormittagsstunden in der ...

