Hutmacherin auf dem Abstellgleis

Fast zehn Jahre lang war Walburga Jäger glücklich. Glücklich mit ihrem Telekom-Vertrag. Das Unternehmen lieferte, was vereinbart war, die Geschäftsfrau zahlte pünktlich ihre Gebühren für Internet und Telefonie. Kosten: 36 Euro monatlich.

Das änderte sich schlagartig, als die Telekom ihren Vertrag wegen der Umstellung auf Glasfasernetz zum 30. Juli kündigte. Seitdem ist Walburga Jäger, die mit ihrem Hutfachgeschäft in einem Hof am Holm residiert, von der digitalen Welt abgekoppelt. Viel Ärger und Umsatzeinbußen sind die Konsequenz. Ein Rechtsanwalt kümmert sich nun um die Interessen seiner Mandantin.

Die Kündigung habe die Telekom „trotz aller Gegenwehr“ durchgesetzt, sagt die Hutmacherin. Dann begann, wie befürchtet, das Malheur. Sie ließ sich zunächst in einem Laden in der Innenstadt über künftige Alternativen beraten. Und buchte schließlich die kleinste aller Telekom-Varianten – das S-Paket. Was sie allerdings erhielt, war das M-Paket.

Sie bestand daraufhin auf ihrer ursprünglichen Bestellung. Dann hieß es, sie müsse zunächst das M-Paket wieder stornieren. „Jetzt wurde das Malheur zu einer Katastrophe“, sagt die 60-Jährige. Damit die Umstellung reibungslos funktionieren könne, wurde sie gebeten, am 20. Juli anwesend zu sein. Auf den versprochenen Anruf eines Technikers wartete sie jedoch vergeblich. „Und gegen Mittag gab das Kartenlesegerät seinen Geist auf.“

Da zuvor schon das Internet ausgefallen war und auch das Festnetz-Telefon keinen Pieps mehr von sich gab, wurde es einsam um Walburga Jäger. Sie war nicht mehr erreichbar. „Ich bin aufgrund der versteckten Lage im Käte-Lassen-Hof auf die Telekommunikation angewiesen“, sagt sie. Und der Ausfall des Lesegeräts führte nachweislich zu finanziellen Einbußen. „Handschuhe für 300 Euro oder einen ebenso teuren Hut bezahlt bei mir kein Mensch in bar.“ Manche Familien hätten noch ihre Portemonnaies ausgeleert und zusammengelegt, andere aber auf dem Absatz kehrt gemacht. „Das ist mir alles fürchterlich peinlich.“

Ein Techniker bestätigte zwischenzeitlich, dass es sich um einen Schaltfehler handele. „Irgendwie war ich wohl nicht in das neue System eingespeichert worden.“ Immerhin stellte man ihr ein Leih-Handy mit zehn Euro Guthaben zur Verfügung.

Während aber nichts Grundlegendes behoben wurde, flatterte immerhin schon die August-Rechnung ins Haus. Sie weist die Summe von 47 Euro aus. Doch die Unternehmerin zahlte nicht, sondern konsultierte einen Anwalt ihres Vertrauens.

Nach Beginn der Tageblatt-Recherche hat sich die Telekom des Falles verstärkt angenommen. Auf Anfrage teilte Sprecherin Marion Flink mit, man habe mit der Kundin unverzüglich Verbindung aufgenommen. „Wir setzen alles daran, die Störung so schnell wie möglich zu beheben.“ Man bedaure die entstandenen Unannehmlichkeiten sehr.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 22.Aug.2017 | 08:31 Uhr