Hunderte Jugendliche beim Jobwatching bei Anthon & Co.

von Carlo Jolly

erstellt am 26.Sep.2017 | 19:11 Uhr

Zwölf große Flensburger Ausbildungsbetriebe von der Werft und den Fahrzeugwerken bis hin zum KBA und dem sh:z-Medienhaus in Mürwik haben am Freitagnachmittag ihre Tore für zahllose interessierte Schüler und Schulabgänger geöffnet. Beim Anlagenbauer Anthon (Foto) am Schäferweg waren alle 20 Auszubildenen im Einsatz, um rund 100 Schülern Rede und Antwort zu stehen. „Jobwatching ermöglicht gute, erlebbare Information für Schüler und stärkt das Teamgefühl der Auszubildenden im eigenen Betrieb“, sagt Torge Andresen, Montageleiter bei Anthon. Gemeinsam mit Kollegen, Azubis und Studenten organisierte er eine Anthon-Besichtigung zum Mitmachen. Die teilnehmenden Schüler haben von Abteilung zu Abteilung Material und Arbeitsweise kennengelernt und bei der Fertigung am großen Fräswerk beobachtet, wie das Logo in das Metall gefräst wird. Am Ende hat nahezu jeder der 100 Besucher aus den verschiedenen Teilen eine eigene Taschenlampe montiert. Dabei musste auch gelötet werden. Unübersehbar für alle: Ein großes Plakat mit dem Hinweis auf einen unbesetzten Ausbildungsplatz als Zerspanungsmechaniker, Fachrichtung Frästechnik.