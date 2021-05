Corona-Lockerungen : Hotels in Flensburg dürfen wieder öffnen: Große Freude beim „James“ in Sonwik

Während des Lockdowns setzte das „James“ auf den Außer-Haus-Verkauf von Sushi und Kuchen.

Flensburg | Die Nachricht von den Hotelöffnungen in Schleswig-Holstein kam für Jan Pinno überraschend. „Ich hatte wirklich Gänsehaut. Wir hätten erst nach Pfingsten damit gerechnet. Die Modellregionen sind ja gerade erst angelaufen“, sagt der Geschäftsführer des „James“. Am Tag nach den von Ministerpräsident Daniel Günther verkündeten Lockerungen herrscht in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.