Tangarine im Volksbad Flensburg : Holländisches Zwillingsduo mit Folk-Songs aus Arizona

Ihr Album haben sie im Studio von „Calexico“ in Tucson/Arizona aufgenommen: Tangarine, ein Folk-Duo, bestehend aus den niederländischen Zwillingsbrüdern Arnout und Sander Brinks. Am Sonnabend, 27. Mai, 20 Uhr (Einlass) spielen sie wieder einmal im Volksbad. Ihr aktuelles Album heißt „There And Back“ und ist eine „beeindruckende Zusammenstellung gefühlvoller, authentischer und sehr persönlicher Folk-Songs“, wie das Volksbad in seiner Ankündigung schreibt. Die „Calexico“-Gründungsmitglieder John Convertino und Joey Burns sind bei den Aufnahmen als Rhythmussektion eingespannt worden.

Support Act am Sonnabend ist Herr Nüchternd. Ob als Komplettbesetzung oder mit Frontmann und Vollblut-Bartträger Nico Chavez solo auf der Bühne: „Bei Herr Nüchternd gehen Spaß und Melancholie Hand in Hand direkt ins Herz, Hirn und ein kleines bisschen vor die Hunde“, so das Volksbad.



