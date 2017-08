Ostseebad : Hoher Besuch in Mini-Flensburg

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos: dewanger 1 von 3

Die Stadttore sind mit einem Torwächter gesichert, und der Bürgermeister begrüßt jeden Besucher persönlich: Es hat sich einiges in Mini-Flensburg getan, seit das Projekt „Bau deine eigene Stadt“ am Montag am Ostseebad begonnen hat (wir berichteten).

Mittlerweile gibt es das Fitnessstudio „Mini-Fit“, einen Naschi-Shop und den „BaBa-Bankautomat“. Auch ein Reisebüro wurde kurzzeitig eingerichtet, um den Bürgern eine Mini-Reise auf den Spielplatz zu ermöglichen. „Das hilft gegen den Lagerkoller“, erklärt ein Betreuer.

Bei kleinen Verletzungen wie beispielsweise Wespenstichen helfen die kompetenten Sanitäter aus der „Mini-Diako“. Am Dienstag waren die erfahrenenVertreter der Johanniter da, um den Bewohnern der Mini-Stadt Erste-Hilfe-Leistungen zu zeigen – wie das richtige Aufkleben von Pflastern. „Zum Glück hat die Diako bisher nicht so viel zu tun gehabt“, berichtet eine „Bewohnerin“ der Mitmach-Stadt.

Ein Problem gibt es seit dem ersten Tag: die Mini-Räuber. Wegen der vielen Überfälle in der Baba-Bank haben die Kinder selbst ein Gericht gegründet. Dieses verhängt Haftstrafen für die kleinen Diebe. Sie müssen, wenn sie von der Polizei gefasst werden, für kurze Zeit in das aus einem Gartenzaun bestehende Gefängnis.

Gestern war die gesamte Bevölkerung allerdings trotz ihrer Jobs ein wenig aufgeregt, denn es stand hoher Besuch an: Gegen 14 Uhr begrüßt der aktuelle Bürgermeister Mini-Flensburgs, Leon Schwindt (10), die Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg, Simone Lange. Nach dem ersten offiziellen Händeschütteln führt er seine Amtskollegin – begleitet von zahlreichen Fotografen und Bewohnern – durch seine Stadt.

„Wie hast Du denn die Wahl gewonnen?“, fragt Oberbürgermeisterin Lange. „In meinem Wahlprogramm habe ich gesagt, dass ich den Lohn für alle Arbeiter verdoppeln will“, sagt Leon. „Außerdem habe ich vorgeschlagen, dass alle Getränke umsonst sein sollen. Das fanden die Wähler sehr gut und haben mich gewählt“, berichtet er stolz.

Auch die anderen Mini-Städter zeigen sich und ihre Geschäfte von der besten Seite. Die Müllabfuhr reinigt auch während der Rundtour alle Schilder gründlich, und die Verkäufer des Naschi-Shops gewähren der Oberbürgermeisterin sogar zwei Gratis-Bonbons. „Aber nur, weil Sie es sind“, sagt der siebenjährige Ladenchef Kenny.

„Könntest Du Dir denn vorstellen, selbst Bürgermeister zu werden, wenn Du mal groß bist?“, fragt Simone Lange Mini-Bürgermeister Leon. „Nein“, antwortet dieser: „Das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, da hat man so viel zu tun.“

Nach einer aufregenden Woche schließt die Mini-Stadt ihre Tore. Alle Geschäfte werden geschlossen, die Gebäude abgebaut, und die Bürger verlassen die Stadt. Nächste Woche beginnt alles von vorn – Mini-Flensburg erfindet sich wieder neu.





erstellt am 18.Aug.2017 | 07:28 Uhr