Tarp : Hoffnung auf einen milden Winter

Baubesprechung am Anbau des Kindergartens Schellenpark: „Es war und ist sehr nass. Wir hoffen, dass wir die Termine halten können”, so der Tenor des Leiters des Technisches Bauamt im Amt Oeversee Lars Richter und des Bauleiters Björn Böckers von der Zimmerei Jappsen, Todt und Bahnsen aus Husum. „Ich hoffe, dass wir im Februar den Betrieb aufnehmen können“, sagt dann auch Tarps Bürgermeister Peter Hopfstock. Weiter: „Wir haben einen großen Bedarf, die Interessenten-Listen sind reich gefüllt, allein sechs bis 10 Flüchtlingskinder warten auf einen Platz“. Ein Anspruch besteht ab dem ersten Lebensjahr.

Der Kindergarten Schellenpark wurde mit drei Gruppen vor einem Jahren eröffnet. Da die Kita im Neubaugebiet mit zahlreichen jungen Familien liegt und in Tarp viele Flüchtlinge mit Kindern untergebracht sind, wurde es schnell zu eng. Der Schellenpark eröffnete mit Krippengruppen und einer Gruppe bis vier Jahren. Jetzt wächst keine Gruppe heraus, es gibt keine Sechsjährigen, die den Kindergarten verlassen. Es muss angebaut werden.

Im vergangenen September wurde der der Grundstein für die 140 zusätzlichen Quadratmeter gelegt. Jetzt hoffen alle auf Wintermonate, in denen weiter gebaut werden kann, damit im Frühjahr – „optimal wäre im Februar“ – die Kinder einziehen können.

Der Kindergartenanbau ist für altersgemischte Gruppen konzipiert, so dass auch Regelkinder aufgenommen werden können. Insgesamt werden 500 000 Euro investiert. Förderanträge sind gestellt, momentan muss allerdings die Gemeinde in Vorleistung treten. „Wir hoffen noch auf Zuschüsse, da jeder neue Kindergartenplatz mit Landes- und Bundesmitteln gefördert werden kann“, so Peter Hopfstock. Die Bauarbeiten werden von ortsnahen Betrieben ausgeführt. Insgesamt sind 12 Gewerke zu leisten.