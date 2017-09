Wettkampf im Flensburger Stadion : Höher, schneller, weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Spannung im Flensburger Stadion – sowohl auf der Seite der Veranstalter als auch auf der Seite der 17 Teams, die sich der besonderen Herausforderung eines Zehnkampfes stellten: Schnelligkeit in den Sprints, Stehvermögen in den Läufen, Kraft und Explosivität in den Sprüngen und Würfen. Dieser Spagat gelang am besten dem Team der Flensburger Akademie mit Grit Jurack, Michael Döring, Jan Holpert, Levke Spinger und Johann Volquardsen mit 4173 Punkten vor dem Team Bilfinger (3391 Punkte) und Triple Event (3212 Punkte).

Schon beim 100-Meter-Lauf zeigte sich der Ehrgeiz der Teilnehmer. Schnellster Läufer war André Marquardt (Kindergarten Tolk) in 12,63 Sekunden vor Rene Stengel vom KBA. Im anschließenden Weitsprung gelangen den Teilnehmern weite Sätze. Dank der Frauenwertung sammelten Grit Jurack und Christine Dreier mit 4,87 und 4,85 Metern die meisten Punkte für ihre Teams.

Dynamik und Kraft waren beim Kugelstoßen gefragt. Marc Schramm (Mürwiker Werkstätten) siegte mit 12,04 Metern knapp vor Jan Holpert (Flensburger Akademie). Der Hochsprung brachte den Teilnehmern viele Punkte. Die Einstiegshöhe von einem Meter gelang allen Teilnehmern. Im Höhenrausch befanden sich Nico Nawrotzki (Triple Event) und André Marquardt (Kindergarten Tolk) mit 1,55 Metern. Die Duelle über 400 Meter versprachen viel Spannung. Mit klarem Vorsprung siegte Torsten Kunde vom Team PI – Petersen Ingenieure 1 in starken 62,39 Sekunden. Beim 110-Meter-Hürdenlauf waren die zehn 76 Zentimeter hohen Hindernisse eine Herausforderung. Dario Wieben (Stadtwerke Flensburg) lief als schnellster Läufer 17,99 Sekunden. Technisch ging es auch im Diskuswurf zu. Vom Standwurf bis zur Drehung waren alle Varianten zu sehen. Der weiteste Wurf mit der 1,5 Kilogramm schweren Scheibe landete für Jan Dreier (Team Zentralschule) bei 32,32 Metern.

Absolutes Highlight und größte Herausforderung war der Stabhochsprung. Dass Wettkämpfe beflügeln, zeigte sich aber schnell, und so sprangen die Teilnehmer vielfältig bis hin zu 2,55 Metern für Nico Nawrotzki (Triple Event) und Bernd Schuhardt (Finanzamt Dithmarschen).

Im Speerwurf war noch einmal Technik gefragt. Mit einem starken Armzug setzte sich Michael Döring mit 44,18 Metern deutlich von der Konkurrenz ab. Zweiter mit 37,15 Metern wurde Oliver Zietz (PI). Im finalen 1500-Meter-Lauf verschoben sich die Platzierungen noch einmal. Grit Jurack (5:51min, Flensburger Akademie) und Tim Jansen (5:25min, Triple Event) drehten die schnellsten Runden. Veranstalter Jan Dreier: „Sieger ist jedes der Teams, denn es ist eine Herausforderung, die breite Disziplin-Palette zu besetzen und dann auch noch so gut zu bewältigen.“