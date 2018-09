Glücksburg : Hits der Westküste im Ostsee-Saal

Die Band Repo Session spielt am Freitag ab 20 Uhr im Ostsee-Saal des Glücksburger Kurzentrums.

von shz.de

27. September 2018, 16:49 Uhr

Der Verein Schönes Glücksburg will den Ostsee-Saal im Haus im Kurgarten rocken. Eine öffentliche Musik-Veranstaltung hat der Fest-Saal aus den späten 1960er Jahren in bester Lage von Glücksburgs Kurzentrum schon lange nicht mehr gesehen. Die hydraulische Hebebühne ist frisch geschmiert, eine würdige Band bestellt: Repo Session präsentieren am Freitag ab 20 Uhr Musik der amerikanischen Westküste ab 1962. Das deutsch-dänische Trio covert Songs von Neil Young, Jackson Brown, Ry Cooder, den Eagles und Crosby, Stills, Nash und Young. Die zwei Dänen Martin Abrahamsson (Gitarre, Gesang) und Hans Werner Roschnowski (Gitarre, Mandoline) traten schon auf dem Tondernfestival auf. Hans Hufnagel (Bass) aus Flensburg komponierte mit seinem Bruder fünf Kindermusicals.

Mit dem Konzert will der Verein Schönes Glücksburg erneut auf den lange kaum genutzten Saal mit Ostseeblick aufmerksam machen. „Der Saal – das sind wir“, sagte Vereins-Vorsitzender Hans-Wolfgang Bracht. Mit dem Eigentümer, Stipe Basic, habe man eine gute Einigung gefunden.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Musik und für den Verein sind erwünscht.