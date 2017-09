Deutsches Haus : Himmlische Klänge

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mit himmlischen Klängen läutet das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Peter Sommerer die neue Konzertsaison ein. Eine späte Mozart-Sinfonie steht am Anfang des Programms heute (Mittwoch) ab 19.30 Uhr im Deutschen Haus, gefolgt von Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 4 G-Dur.

Mozarts viertletzte, die „Prager Sinfonie“, steht seinem finalen sinfonischen „Dreigestirn“ in nichts nach. Die 38. Sinfonie kommt weniger sorglos und unbekümmert daher als ihre Vorgänger; die Tonsprache ist von dezenter Schwermut und leidenschaftlicher Dramatik geprägt. Ihre Entstehung fällt genau zwischen die beiden großen Mozart-Opern „Le Nozze di Figaro“ – der Finalsatz der Sinfonie entstand vermutlich parallel dazu – und Don Giovanni, deren Geschichte eng mit der tschechischen Hauptstadt verbunden ist. Mit diesem wirksamen sinfonischen „Werbegeschenk“ konnte Mozart 1786 an seine Opernerfolge in Prag anknüpfen und sie weiter ausbauen. Noch Jahre nach Mozarts Tod blieb sie das Lieblingswerk des Prager Publikums.

Neun nummerierte Sinfonien hinterließ Mahler der Nachwelt, dazu eine unvollendete zehnte und „Das Lied von der Erde“. Mit Elementen vokaler Gattungen wie Lied, Oratorium, Chor-Ode und Musikdrama bereicherte er die Sinfonik immens. Nach seinen Monumentalsinfonien mäßigte Mahler in seiner Vierten die gedankliche „Fracht“. Er folgte mit einem schlankeren Orchesterapparat und aufgelockertem Stimmgewebe eher den Spuren Mozarts und Haydns. Statt eines großen, dramatischen Schlusssatzes erklingt ein beschauliches, idyllisches Finale. Wie schon die ersten drei Sinfonien, steht auch Mahlers Vierte, entstanden in den 1890ern, in engem Zusammenhang mit seinem Liedschaffen und vor allem mit Texten aus „Des Knaben Wunderhorn“. Ein Sopransolo (Ania Vegry) führt im letzten Satz mitten in die Freuden von Schlaraffenland und Paradies.