Hilfsmittel & Gesundheitsaktionen

von Rainer Fischer

23. April 2018, 10:37 Uhr

Für Pflege, Therapie und Rehabilitation gibt es glücklicherweise eine erfreulich große Auswahl an Hilfsmitteln – das gut aufgestellte Sanitätshaus Schütt & Jahn vermittelt auf seiner 13.Reha- und Gesundheits-Hausmesse einen umfassenden Überblick in diesem Markt. 2000 Quadratmeter in Wedings Heideland Süd 7 präsentieren praktisch alles, was zur gesundheitlichen Versorgung beiträgt – für Kinder ebenso wie für Senioren. „Unseren Besuchern bieten wir die Möglichkeit, Hilfsmittel wie Rollatoren, Rollstühle, Scooter, Dreiräder oder einen Treppenlift für das eigene Zuhause auszuprobieren“, sagt Geschäftsführer Norbert Kuss.

Zu den weiteren Gesundheitsaktivitäten gehört das Messen von Blut- und Fußdruck sowie die Analyse von Füßen allgemein. Vertiefende Informationen gibt es rund um das Thema „Mobilität“. Geschulte Berater klären über das Thema Schlaganfall auf. Kleine Besucher dürfen mit Gips modellieren. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – alles jetzt am Freitag, 27. April von 9 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 28. April, von 9 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.