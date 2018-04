Süderbrarup : Hilfe zur Selbsthilfe

Ombudsleute wie Reinhart Pawelitzki aus Süderbrarup helfen Patienten bei Auseinandersetzungen mit Ärzten und Krankenkassen .

18. April 2018, 13:00 Uhr

Reinhart Pawelitzki legt den Hörer auf, macht in seinem PC einige Notizen und lehnt sich entspannt zurück. Sein Anrufer hat ihm von einem Problem mit seinem Hausarzt berichtet. Der Patient fühlt sich nicht ausreichend informiert und macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Reinhart Pawelitzki aus Süderbrarup hört sich die Sorgen des Anrufers in Ruhe an, vermittelt seinem Gegenüber, Zeit für ihn zuhaben und seine Problemen ernst zu nehmen.

Der 69-jährige Reinhart Pawelitzki, Pastor im Ruhestand, ist Patienten-Ombudsmann. Er ist einer von vier ehrenamtlichen Patientenberatern in Schleswig-Holstein. Hinzu kommt eine Pflege-Ombudsfrau. Organisiert sind sie im „Verein Patienten-Ombudsmann/-frau“ in Schleswig-Holstein. Diese Einrichtung wurde 1996 ins Leben gerufen. Der Begriff des Ombudsmanns stammt aus Schweden. Dort gehen unabhängige Vertrauenspersonen seit 300 Jahren Beschwerden gegen die Verwaltung nach.

Patienten-Ombudsleute gibt es ausschließlich in Schleswig-Holstein. Sie sollen Menschen in Krisensituationen informieren, beraten und Hilfe zur Selbsthilfe vermitteln. Eine der wichtigsten Aufgaben dabei ist, zuzuhören und die Anliegen ernst zu nehmen, denn oftmals, so die Erfahrung von Reinhart Pawelitzki, verschafft es den Betroffenen bereits Erleichterung, wenn sie ihre Probleme ausführlich darlegen und sich so die Belastung buchstäblich von der Seele reden können.

Als ehemaliger Pastor hat Pawelitzki Gesprächsführung gelernt. Die an ihn herangetragenen Probleme sind vielfältig: Hilfesuchende kommen mit ihrem Arzt nicht zurecht, fühlen sich in der Praxis nicht ordentlich behandelt, klagen über mangelhaft ausgeführte Operationen oder über von den Krankenkassen nicht genehmigte Kuren oder Hilfsmittel.

Die Gründung des Obudsvereins geht auf eine Initiative der AOK und der Ärztekammer zurück. Sie wollten eine unabhängige Instanz für privaten Ärger im Gesundheitsbereich, nicht zuletzt, um möglichst viele Beschwerden unbürokratisch auszuräumen und dadurch zeit- und kostspielige Klagen zu vermeiden.

„Wir vollbringen keine Wunder, gehen nicht mit dem Holzhammer durch die Kliniken und Verwaltungen“, stellt Pawelitzki klar und unterstreicht: „Unsere Aufgabe ist es, zu vermitteln und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.“ Das kann schon heißen, dass er im Krankenhaus, beim Arzt oder der Krankenkasse anruft und den Fall anspricht. Und die Angerufenen seien oftmals dankbar, dass sie die Angelegenheit aus ihrer Sicht darstellen können. „Wir versuchen dann, Wege aufzuzeigen“, sagt Pawelitzki. In der Mehrzahl der Fällen folge der Vorschlag, das Gespräch mit dem Arzt oder der Verwaltung zu suchen. Der Ombudsmann erklärt den Patienten aber auch ihre Rechte, wie den Anspruch auf die eigenen Patientenunterlagen oder die Aufklärungspflicht der Krankenkassen. Eine medizinische oder juristische Beratung erfolgt nicht, aber auch in solchen Fällen wird Hilfe vermittelt. Der Verein hat dafür einen in Hamburg ansässigen Anwalt, der ehrenamtlich medizin-rechtliche Fragen beantwortet.

Der Patienten-Ombudsmann muss sich nicht nur Zeit für das Gespräch nehmen, er muss auch den Fall wieder aus dem Kopf bekommen. Von seiner Ausbildung her bringt Reinhart Pawelitzki die erforderliche Erfahrung für die Gesprächssituationen mit, denn er kann auf 37 Jahre als Pastor in verschiedenen Arbeitsbereichen zurückgreifen. Reinhart Pawelitzki macht die Aufgabe als Patienten-Ombudsmann viel Freude. Das Wissen, Menschen in einer schwierigen, emotional aufgeladenen Situation behilflich sein zu können, einen Weg aus der Krise zu finden, ist für ihn eine schöne Aufgabe.

Schleswig-Holstein ist in vier Ombudsmann-Bezirke aufgeteilt. Pawelitzki ist für den Bereich Dithmarschen, Steinburg, Neumünster, Pinneberg und Helgoland zuständig. Für den Norden ist Dorothea Heiland zuständig. Der Kontakt erfolgt telefonisch für die Patientenberatung unter Telefon 01805-23 53 83 und für die Pflegeberatung unter Telefon 0 45 31 / 80 49 38.