Große Hilfe in Flensburg : Hilfe für engagierte Vereine und Institutionen

von Joachim Pohl

erstellt am 05.Dez.2017 | 11:55 Uhr

Mit einer musikalisch untermalten Veranstaltung der besonderen Art feierte die VR Bank Flensburg-Schleswig in ihrer neuen Flensburger Neumarkt-Filiale zusammen mit Vertretern von mehr als 20 Vereinen aus der Region die Spendenübergabe von insgesamt 15 000 Euro.

„Als genossenschaftliche Bank sind wir in der Region stark verwurzelt. Der größte Teil unserer Mitglieder und Kunden kommt von hier, deshalb möchten wir etwas zurückgeben“, erklärte Frederic Wolf, Sprecher der Genossenschaftbank. Die Vereine wurden von VR-Bank-Mitarbeitern aus der Region für ihre unterschiedlichen Engagements ausgewählt. „Wir haben die Leute aus unserem Unternehmen gewählt, die am nächsten an den Vereinen und Organisationen sind“, fügte Wolf hinzu. Ausgewählt wurden unter anderem der Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Diako, der 1000 Euro erhielt, und der Verein Schönes Glücksburg, der sich über die gleiche Summe freuen kann.

Auch die Kinder- und Jugendarbeit wurde von den VR-Bank-Juroren unterstützt. So erhielten unter anderem der Landjugendverband Schleswig-Holstein, der Förderkreis Pfadfinder Stamm Nimrod und der TV Grundhof von 1911 sowie mehrere Kitas und Kindergärten aus der Region Spendengelder für den Ausbau ihrer Einrichtungen. Weiterhin empfingen die Freiwilligen Feuerwehren Schafflund und Oeversee jeweils 1000 Euro. Der Verein MS-Mobil aus Langballig, der Reise- und Ferienmöglichkeiten für Schwerstbehinderte mit eigens für sie umgebauten Wohnmobilen ermöglicht, nahm eine Spende in Höhe von 500 Euro in Empfang.

Auch die Kultur wurde gefördert. Es gab Spenden an die Plattdeutsche Runde Wanderup und den Spielmanns-und Fanfarenzug Satrup.

Marketing-Chef Frederic Wolf gratulierte den Gewinnern und bedankte sich im Namen der VR-Bank für die vielfach im Ehrenamt ausgeführten Engagements der beteiligten Vereine.