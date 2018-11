Hasselberg : „Heißer Sommer“ für Amtswehren

44 Brandeinsätze und 70 Hilfeleistungen verzeichneten die Feuerwehren im Amt Geltinger Bucht in diesem Jahr. Feuerwehrführung beklagt den „fahrlässigen Umgang“ mit Feuer während der Hitzewelle.

12. November 2018, 16:20 Uhr

„Wir hatten wirklich einen heißen Sommer.“ Mit diesen Worten meinte Amtswehrführer Hartmut Christophersen aus Niesgrau anlässlich der jüngsten Wehrführer-Dienstversammlung in Hasselberg nicht nur die Wetterlage, sondern auch die enorme Zahl an Einsätzen in diesem Jahr. Bekämpft werden mussten 44 Brände. Hinzu kamen 70 Hilfeleistungen. Als bedauerlich bezeichnete der Amtswehrführer die Tatsache, dass immer häufiger die Einsatzkräfte nur deshalb notwendig wurden, weil manche Einwohner „zu fahrlässig mit Feuer umgegangen sind“.

Als Ein Beispiel schilderte Christophersen einen Fall in Ostangeln, wo von einem Eigentümer an einem Feldrand – zu dicht an einem Knick – ein Haufen Buschwerk abgefackelt wurde. Dieses leichtsinnige Verhalten hätte das ganze Biotop in Brand setzen können, urteilte später auch die eingeschaltete Umweltbehörde des Kreises.

Für die 26 Feuerwehren mit ihren aktuell 726 Mitgliedern im Amtsbezirk Geltinger Bucht stellen derartige Einsätze ein Ärgernis dar. Darüber hinaus gibt es noch keine Gebührensatzung, mit der die Verursacher solcher Feuer zur Kasse gebeten werden könnten. Auch Brandstifter trieben ihr Unwesen: Auf das Konto einer später von der Polizei gefassten Jugendbande gingen zwei in Flammen aufgegangene Wohnhäuser in Sterup und Rundhof sowie ein Mähdrescher. Amtsvorsteher Thomas Johannsen und der Hasselberger Bürgermeister Hans-Heinrich Franke wiesen auf die Bedeutung des Brandschutzes in den 16 amtsangehörigen Gemeinden hin.

Der Posten des Vize-Amtswehrführers war seit Jahresbeginn vakant. Der einziger Bewerber Mathias Mayer (40) aus Esgrus wurde mit 69 Ja- bei vier Nein-Stimmen gewählt. Immobilienkaufmann Mayer ist Löschmeister und Ex-Wehrführer in Esgrus.

Der Funkbeauftragte Ulrich Vogt aus Grünholz hatte einen großen Wanderpokal zu vergeben. Den Cup überreichte er der Maasholmer Wehr für ihren Sieg bei der kürzlich veranstalteten elften Orientierungsfahrt. Fachwart Dirk Wolfram aus Kronsgaard, zuständig für die 133 Atemschutzgeräteträger auf Amtsebene, verdeutlichte, wie wichtig das Training und die Fortbildung sei.

Anfang Januar beginnen die Jahresversammlungen aller Wehren. Das heißt: Auf den Amtswehrführer kommen maximal 26 Termine zu. Mit einem Schmunzeln sagte er: „Ich danke schon jetzt für die Einladungen.“