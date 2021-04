SPD-Landtagsabgeordneter : Heiner Dunckel tritt 2022 nicht wieder an

Nach nur einer Wahlperiode im Landtag zieht sich der frühere Uni-Rektor wieder aus der Politik zurück.

Flensburg | Bei der kommenden Landtagswahl im Mai 2022 wird der Flensburger SPD-Landtagsabgeordnete Heiner Dunckel nicht wieder antreten. Das erklärte Dunckel am Freitagvormittag in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder. „Ich werde im kommenden Jahr 68 Jahre alt und möchte in Zukunft mehr Zeit für meine Familie haben. Mit dem Ende meiner Amtszeit möchte ich die Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.