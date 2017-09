Hautkrebsprävention für Kinder

von Redaktion Flensburg

28.Sep.2017

Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken an Hautkrebs, jährlich steigt die Anzahl der Betroffenen um 7 bis 10 Prozent. Der größte Risikofaktor ist die UV-Strahlung, die unsichtbare Gefahr der Sonne. „Vor allem Sonnenbrand in der Kindheit ist besonders gefährlich“, erklärt Wienke Voß von der Landeskrebsgesellschaft. „Die Haut von Kleinkindern ist extrem empfindlich und besonders schutzbedürftig.“ Seit 2012 gibt es das Projekt „Sun Pass - Gesunder Sonnenspaß für Kinder“, an dem bisher 55 Kitas aus Schleswig-Holstein teilgenommen haben. Die Kita Kiwi von Adelby 1 hat nach der Teilnahme die Zertifizierung als „Sonnenschutzkindergarten“ erhalten.

Wie sieht ein angemessener Umgang mit der Sonne aus, und wie cremt man sich richtig ein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt und informiert die Erzieher, Eltern sowie Kinder. „Die Kinder haben dabei gelernt, sich selbstständig einzucremen und sich mit dem Thema Sonnenschutz auseinanderzusetzen“, sagt Barka Jerschewski, Leiterin der Kita Kiwi. Alle 65 Kinder des Kindergartens an der Hochfelder Landstraße haben an dem Projekt teilgenommen. Sie haben sich in der Kita spielerisch mit den Schutzmaßnahmen gegen Sonneneinstrahlung beschäftigt. Das Hautkrebspräventionsprojekt beginnt immer im Frühjahr. Die Kita wird besichtigt und bei einer Schulung im Sommer wird über die Auswirkungen der Sonne auf der Haut informiert. Das Projekt, das von der Techniker Krankenkasse und den Sparkassen unterstützt wird, endet dann mit einer Auszeichnung der Einrichtung. Die Anmeldungen für das nächste Jahr laufen bereits. Alle interssierten Kitas können sich an Wienke Voß unter der Email voss@krebsgesellschaft-sh.de wenden.